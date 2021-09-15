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Pendik’te Okul Zabıta Ekipleri görevde

Pendik Okul Zabıta Ekipleri, okula giriş-çıkış saatlerinde trafik akışını denetleyerek öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.

İSTANBUL 15.09.2021, 10:40
Pendik’te Okul Zabıta Ekipleri görevde

Pendik Okul Zabıta Ekipleri, okula giriş-çıkış saatlerinde trafik akışını denetleyerek öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.

Pendik Okul Zabıta Ekipleri, geçen hafta okulların açılmasıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, özellikle cadde üzerinde bulunan okulların önünde trafik akışını denetleyerek öğrencilerin güvenliğini sağlıyor. Aynı zamanda velilerin okula giriş-çıkış saatlerinde oluşturdukları kalabalığı da engelleyerek pandemi kurallarına uygun şekilde mesafe kontrolü yapıyor.

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