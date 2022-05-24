Pendik’te lösemili çocuklardan anlamlı sergi

Pendik’te bulunan Atatürk Kültür Merkezi bu kez lösemili çocukların sergisine ev sahipliği yaptı. Dünya Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle düzenlenen serginin açılışını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin yaptı.

“Renklerin Şifası” adlı sergi, Dünya Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Pendik Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği sergide lösemili çocukların bir sene boyunca hastane yatışlarında yaptıkları çalışmalar yer aldı.

Kimi ebru kimi de resim yaptı

Hat, ebru, akrilik, pastel boya çalışmalarından oluşan serginin açılışı Belediye Başkanı Ahmet Cin’in katılımıyla gerçekleşti. Çocuk hastalarla sohbet eden Başkan Ahmet Cin, sergiyi birlikte gezerek gayretli çalışmalarından ötürü çocukları tebrik etti. Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Pendik Sağlık Hizmetleri Derneği ve “Öğretmenim Elimi Tut” Proje koordinatörleri de katıldı.

Başkan Ahmet Cin: “Onlar için ne yapsak azdır”

Sergi öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Cin, lösemili çocuklara ve ailelerine desteğin önemine dikkat çekerek “Velilerin, ailelerin zorlu bir süreç yaşadıklarını biliyorum. Onlar için ne yapsak azdır. Bu sergi çocukların hayata tutunabilmeleri adına örnek güzel bir proje olmuş. Bu projeye destek vermek bizim için çok önemli. Hepsine sıhhatli ömürler diliyorum” dedi.