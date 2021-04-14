banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Pendik’te iftara yetişemeyenlere ikramlar dağıtıldı

Pendik Belediyesi, Ramazan’ın ilk gününde iftara yetişmeye çalışanlara iftariyelik dağıttı. Pendik’te farklı noktalarda dağıtılan ikramlarla iftar saatine denk gelen tüm vatandaşlar iftarını açtı.

İSTANBUL 14.04.2021, 13:55
1
Pendik’te iftara yetişemeyenlere ikramlar dağıtıldı

Pendik Belediyesi, Ramazan’ın ilk gününde iftara yetişmeye çalışanlara iftariyelik dağıttı. Pendik’te farklı noktalarda dağıtılan ikramlarla iftar saatine denk gelen tüm vatandaşlar iftarını açtı.

Ramazan’ın ilk gününde Pendik’in farklı bölgelerinde iftarlık paketler dağıtıldı. Pendik Köprüsü Metro, Tavşantepe Metro ve Yüksek Hızlı Tren giriş çıkışlarında, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümünde, Çarşı Camii çevresi ve Pendik minibüs duraklarındaki yolculara iftariyelik ikramlar verildi. Paketin içerisinde hurma, meyve suyu ve sandviç yer aldı. Evlerinde ilk iftira yetişme telaşında olan tüm vatandaşlar ikram vesilesiyle oruçlarını açabildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
18°
parçalı az bulutlu