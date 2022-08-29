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Pendik’te hayvana şiddet: Boğmaya çalıştı

Pendik’te bir şahıs, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı. Şahıs, o anları da cep telefonu ile kayda aldı. Şiddet gören kedi kliniğe alındı.

İSTANBUL 29.08.2022, 23:06
Pendik’te hayvana şiddet: Boğmaya çalıştı

Pendik’te bir şahıs, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı. Şahıs, o anları da cep telefonu ile kayda aldı. Şiddet gören kedi kliniğe alındı.

Olay, geçen cuma günü Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi. Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.

Görüntülerde, şahsın kediyi banyoya götürdüğü ve şiddet uyguladığı, ardından duvara fırlattığı görülüyor.

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