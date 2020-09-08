Pendik’te gönüllü minik zabıtlar ile koronavirüsü denetimi

Pendik’te koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Denetimlere ilçe Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur ile gönüllü çocuk zabıtlar katıldı.

Koronavirüs denetimleri kapsamında, Pendik’te bulunan market, eczane, fırın ve pastanelerin de aralarında bulunduğu esnaf denetlendi. Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin ile İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur’un da katıldığı denetimler sırasında Kaymakam Kaya ve beraberindeki çocuk zabıtalar ile esnafa sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta çocuklar esnafı, uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, ”Hakikaten Pendikli hemşehrilerimize ben teşekkür etmek istiyorum. Haftanın iki günü bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz ve her seferinde görüyorum ki, hakikaten esnafımız, hemşirelerimiz gerekli önlemleri almışlar salgınla ilgili maske, mesafe ve hijyen konusunda azami dikkat ediyorlar. Tabi bugünkü yapmış olduğumuz çalışma biraz farklıydı. Çocuk zabıtalarımızla bu denetimi gerçekleştirmek istedik. Amacımız da bu denetimlerde toplumun her bir kesimini denetimin bir parçası haline getirmek. Yani vatandaşımız kendisi bu oto kontrolü denetimi gerçekleştirsin” dedi.

Pendik Belediye başkanı Ahmet Cin ise, “Türkiye’deki vak’a artışları Pendik’e de yansıyor. Ama Pendik bu noktada özellikle son zamanlardaki denetimlerle vatandaşlarımızın hassasiyetinden dolayı çok daha duyarlı hale gelmiş vaziyette. Biz de bugün sayın kaykamamımızla beraber zabıta ekibimizin eğitmiş olduğu gruplarımızla bir farkındalık olsun diye bir denetim gerçekleştirmek istedik. Büyüklerimiz bu çocuklarımızdan biraz daha, mesajı alarak çok daha dikkatli olmalarını sağlamak adına böyle bir denetim yapıyoruz. Ama Pendik’te genel itibariyle hakikaten vatandaşlarımıza teşekkür etmek lazım” şeklinde konuştu.