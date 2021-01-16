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Pendik’te ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürüyor
İstanbul’da etkili olan kar yağışında ekipler kar tutan yollarda açma çalışması yapıyor.
İSTANBUL 16.01.2021, 23:57
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İstanbul’da etkili olan kar yağışında ekipler kar tutan yollarda açma çalışması yapıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı açıklanmıştı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırarak kentin birçok noktasında etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte ekipler seferber oldu. Pendik Belediyesi’ne bağlı kar küreme ekipleri çalışma yaparak yollardaki karı küredi. Ekipler 24 saat çalışmalarını sürdürecek.
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