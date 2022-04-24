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‘Parlak Fikirler Yarışması Ödülleri’ sahiplerini buldu

Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Parlak Fikirler Yarışması’nda ödülleri törenle sahiplerini buldu.

İSTANBUL 24.04.2022, 14:21
‘Parlak Fikirler Yarışması Ödülleri’ sahiplerini buldu

Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Parlak Fikirler Yarışması’nda ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Yarışmaya ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler katıldı. Öğrenciler, afet yönetimi, engelliler, sosyal inovasyon, sağlık ve ilk yardım konularında insanların hayatını kolaylaştıran yenilikçi fikirleriyle yarıştı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, “Belediyemiz işbirliğiyle Türkiye genelinde düzenlenen Parlak Fikirler Yarışmasını gençlerimize sunarak onların bu vesile ile yollarını açmış ve yol göstermiş olduk. Yarışmada dereceye giren her bir öğrencimizi tebrik ediyorum. Onları teşvik eden öğretmenlerine, ailelerine ve bu yarışmayı düzenleyen Sultanbeyli Belediyesine ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi. Programda olmaktan mutluluk duyduğunu belirten İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, “Gençlerin yeterli destekle beraber ülkemize, devletimize faydalı bireyler olacaklarına ben canı yürekten inanıyorum. Yarışmada başarı elde eden öğrencilerimizi, değerli ailelerini ve danışmanlık yapan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

“Yarınları güvenle emanet edebileceğimiz bir gençlik yetişiyor”

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise, “Bugün burada parlak fikirlerini bizlerle paylaşarak, faydalı bir rekabete girişen sizlerin bilimi sadece ve sadece insanlık yararına üretmek istediğini, teknolojiyi insanlık yararına geliştirmek istediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bizim medeniyetimize yakışan da siz sevgili gençlerden beklediğimiz duruş da budur. Biz gençlerimize inanıyoruz. Gençlerimizin X, Y, Z gibi harflerden fersah fersah üstün bir karakter ve misyona sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu misyondan hareketle de geçtiğimiz yıl Bilim ve Teknoloji Merkezimizin destekleriyle proje geliştiren İstanbulensis Robotik Takımımız, Teknofest’te ikinci olup, hepimize sevinç yaşatmıştı. Teknofest kuşağı olarak gördüğümüz siz değerli gençlerimizin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi için her alanda sizlere destek olduk. Bu desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. 30 bin 543 öğrencimizin hizmet aldığı Bilim ve Teknoloji Merkezimizde çalışmalarını sürdüren 15 takımımızı da bu sene Sultanbeyli Belediyesi olarak destekleyeceğimizin kararını aldık” diye konuştu.

Yarınları güvenle emanet edebilecek bir gençliğin yetiştiğine inandığını belirten Başkan Keskin, “Dereceye giren genç arkadaşlarımı tebrik ediyor, bu organizasyonda emeği geçen başta Kaymakamımız Sn. Kemal Şahin olmak üzere, İlçe Eğitim Müdürümüz Yaşar Çağlar Bey’e ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar ve Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ödüllerini takdim etti. Ortaokul kategorisinde 1.’lik ödülünü ‘Yolcu Dostu Uçak’ projesiyle Berat Mete Başboğa, 2.’lik ödülünü ‘Yükselen Ayakkabı’ projesiyle Eylül Altuncu, 3.’lük ödülünü ‘Otomatik Yorgan’ projesiyle Mertcan Bulut kazanırken, ‘Akıllı Sulama Sistemleri’ projesiyle Ebrar Ceviz özel ödülün sahibi oldu. Lise kategorisinde ise 1.’lik ödülünü ‘Yol Arkadaşım’ projeleriyle Goncagül Tahtacı ve Zöhre Kızılay, 2.’lik ödülünü ‘Sabun Dönüştürücü’ projeleriyle Abdulkerim Alkan ve Kubilay Çiçek, 3.’lük ödülünü ‘Bukalemun Filament’ projesiyle Muhammed Emir Aysan kazanırken; ‘Sınıf Oksijen Düzenleyicisi’ projesiyle Meryem Ceviz özel ödülün sahibi oldu.

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