Pandemi sonrası mezuniyet törenleri de eski coşkusuyla kutlanıyor

Hayatın her alanında etkisini gösteren korona virüsten etkilenen alanlardan biri de gençlerin mezuniyet törenleriydi. Çekmeköy Belediyesi, pandemi sonrası ilçedeki tüm devlet liselerinde mezuniyet törenleri düzenleyerek pandeminin gençler üzerindeki olumsuz etkisini silmeyi amaçlıyor.

Çekmeköy Belediyesi, 2021-2022 dönem sonunda mezun olan lise öğrencileri ve aileleri ile birlikte doyasıya eğlenebilecekleri mezuniyet törenleri düzenliyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim görmek zorunda kalan öğrenciler bir gelenek halini alan mezuniyet baloları ve partilerinden de uzak kalmıştı. Pandeminin bitmesi ve tam normalleşme ile 2 yıl ara verilen mezuniyet kutlamaları yeniden başladı. Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde, lise eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşıyor. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde düzenlenen törenlerde, mezun olan öğrencilerin hazırladığı bayrak ve flama devir teslim gösterisi renkli görüntüler oluşturuyor. Kokteyl ile başlayan törenlerde sahnede arkadaşlarıyla birlikte keplerini atma heyecanı yaşan gençler, kendileri için hazırlanan başarı belgelerini alıyor. Bayrak devir teslim töreni ve dönem birincisinin mesajı ile devam eden törende final, DJ performansı eşliğinde müzik ve dansla gerçekleşiyor.

“Üniversiteli kardeşlerimize bin Türk lirası destekte bulunacağız”

Mezuniyet töreninde gençlere müjde veren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Biz bu sene Çekmeköy’ümüzde bulunan bütün devlet liseli öğrencilerimize aileleriyle beraber her türlü imkanı sağlayarak güzel bir mezuniyet gecesi yapıyoruz. Her okulumuzun kendi bahçesinde, öğrencilerimizin 1 yılın stresi atacakları güzel bir imkan sağlıyoruz. Gençler mutlu olduğu zaman biz onlardan daha çok mutlu oluyoruz. İster özel ister vakıf ister devlet üniversitesi olsun üniversite sınavını kazanarak belgesini bize getiren Çekmeköylü üniversiteli kardeşlerimize bin Türk lirası destekte bulunacağız. Yine mezuniyet törenlerimizde gençlerimize içerisinde 2 GB hediye internet olan kartlarımızdan dağıtıyoruz. İnşallah Çekmeköy’e yeni dönemde 4 tane de okul kazandıracağız” dedi.

“Çalışmalarımızın karşılığını aldığım için mutluyum”

Liseyi birincilikle bitiren öğrenci Rukiye Canan Daner, mezuniyet törenindeki konuşmasında “Çok mutluyum, Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz’a çok teşekkür ediyorum. Birinci olduğum için çalışmalarımızın karşılığını aldığım için mutluyum. Bize verdikleri emeklerden dolayı hocalarıma teşekkür ederim. Yazılım mühendisi ya da bilgisayar mühendisi olmak istiyorum, çünkü bilgisayar ve yazılımı seviyorum” ifadelerini kullandı.