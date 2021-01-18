Pandemi korkusundan kurtulmanın yolları

Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya kanalı Küçükçekmecem TV’ye konuşan Uzm. Klinik Psikolog Tuğba Balık, pandemi döneminde yaşanan kaygı ve korkulardan kurtulmanın yollarını anlattı.

Pandemi süreci boyunca eğitim ve kültürel hizmetlerini dijital platforma taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, Covid-19 pandemi süreci nedeniyle eve kapanmak zorunda kalan vatandaşlarla uzman isimleri buluşturmaya devam ediyor. Youtube kanalı Küçükçekmecem TV’ye konuk olan Uzm. Klinik Psikolog, pandemi korku ve kaygısı yaşayanlara önemli tavsiyelerde bulundu.

“Korku az ya da çok değil, orta düzeyde olmalı”

Pandemi döneminde insanların düşük, orta ve yüksek şiddette korku yaşadığını belirten Uzman Psikolog, “Orta düzey korku yaşayan birisi önem ve tedbir alma konusunda hem riskleri minimize eder hem de işlevselliğine devam eder. Düşük düzey korkusu olanlar ise genellikle tedbir almak konusunda önlem almak konusunda genelde isteksizdir. Hem kendisini hem de çevresindekileri tehlikeye ve tehdide açar. Yüksek düzey korkuda ise kişinin sürekli konforsuz hissettiği sürekli kaçınmacı hissettiği bir durumu gösterir. Ben bu süreçte bir parça korkuya sahip olmalıyım. Orta düzeyde bir korkuya sahip olmalıyım. Ne düşük düzeyde ne de yüksek düzeyde olmalı bu. Çünkü iki düzey korku da benim günlük yaşama entegre olmamı zorlaştırıyor” dedi.

“Geleceğe ya da geçmişe takılmayın, şimdide şu anda kalın”

Pandemi sürecinde evde kalan insanların kaygı ve korkularının artığını da belirten Uzman isim, bu korkulardan korunmak için yapılması gerekenler konusunda da önemli tüyolar verdi: “Bizler şimdi ve buradayız. Bazen zihnimiz geleceğe takılıyor. Gelecekte uçuşuyor. Gelecek bilinmez bir alan. Ben gelecekte olan zihnimi şimdiye entegre etmeliyim. ‘Şimdi ve buradayım güvendeyim, sağlıklıyım’, ‘şimdi ve buradayım her şey kontrol altında’ diyerek ana odaklanabiliriz. Bunun haricinde gevşeme ve nefes egzersizleri var yapabileceğimiz. Ben şunu da tavsiye ediyorum. Bizler bazen kendi kontrolümüz olmayan alanlar konusunda da kaygı duyuyoruz. Ben pandeminin alanının ve süresinin ne kadar olacağını bilmiyorum. Bu yüzden kontrol edemediğim alanları fark ediyorum ve bunlar hakkında korku duymayı bırakıyorum demeliyiz”