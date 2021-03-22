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Pandemi döneminde ünlü oyunculardan geleceğin sinemacılarına online eğitim

Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi öğrencileriyle online ortamda buluşan oyuncu Taner Rumeli mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak oyunculuğa ilişkin soruları cevapladı.

İSTANBUL 22.03.2021, 10:55
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Pandemi döneminde ünlü oyunculardan geleceğin sinemacılarına online eğitim

Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi öğrencileriyle online ortamda buluşan oyuncu Taner Rumeli mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak oyunculuğa ilişkin soruları cevapladı.

Pandemi süresince kültürel etkinlikler korona virüsün gölgesinde geçerken, Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi sanal ortama taşındı. Akademi öğrencileri Usta sanatçı ve eğitmenler Erdem Baş, Yeşim Dalgıçer ve Barış Başar eşliğinde online eğitimlerinde dört haftayı geride bıraktı. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde oluşturulan stüdyoda, her hafta ünlü bir ismin konuk olduğu online eğitimlerin dördüncü haftasında tiyatro ve sinema oyuncusu Taner Rumeli konuk eğitmen olarak öğrencilerle buluştu. Usta oyuncu, sanat yaşantısından ve mesleki kariyerinden örnekler anlatarak sinema gönüllülerini keyifli bir yolculuğa çıkardı. Online ortamda gerçekleşen eğitimde akademi öğrencileri usta oyuncuya sorular sorarak sinemada merak ettiği konularda bilgi aldı. Usta eğitmenler eşliğinde gerçekleşen eğitimde renkli görüntüler oluştu.

“Pandemi döneminde online eğitimler ve yeni tekniklerle bu süreci aşıyoruz”

Usta oyuncu ve senaryo yazarı Barış Başar, “Pandemi şartlarından dolayı online olarak bu eğitimleri veriyoruz. Gönül isterdi ki yüz yüze bir arada olalım. 2019 yılında sinema akademisinde çok keyifli bir yıl geçirdik. Öğrencilerimiz kendi yazınları skeçler ile sahneye çıkarak oynadılar. Oynanan skeçler arasından biz birinci olanı seçtik, çok keyifli bir 10 hafta geçirmiştik. Online eğitim durumuna geldiğimiz de şartlar biraz daha elimizden alınmış durumda, ama biz de bir takım yaptığımız tekniklerle bu durumu aşmaya çalışıyoruz. İlk olarak monolog bir sahne yazmalarını sağladık. Kendileri telefon ile onu çektiler. Çektikleri videoları bize attılar. Erdem Hoca ve Yeşim Hoca o videolar üzerinden yaşadıkları süreci, 8 hafta sonra sonunda nereden nereye geldiklerini kıyaslayacaklar. İlk üç haftamızı bu şekilde tamamladık. Bundan sonraki süreçte belirli hikaye başlıkları belirledik. 3 şubemize ayrı ayrı hikaye verdik. Yine öğrencilerimiz geliştirecekler, karakterleri onlar oluşturacaklar. Bir kısa film senaryosu haline getireceğiz. Öğrencilerimiz tekrar çekim yapacaklar, biz onları bir bütün haline getireceğiz. Bu noktada gerek senaryo yazımı, gerek çekim, gerek oynama konusunda gelişmiş olacaklar. Bu şekilde üstesinden gelmiş oluyoruz. Öğrencilerimiz çok keyif alıyorlar” diye konuştu.

“Öğretirken gelen sorularla yeni şeyler öğreniyoruz”

Pandemi döneminde kültürel çalışmalardan dolayı Çekmeköy Belediyesi’ne teşekkür eden usta oyuncu Taner Rumeli, “Öncelikle böyle bir ortamın oluşturulması, insanlara fırsat verilmesi gerçekten son derece başarılı bir çalışma, projeye emek veren herkesi tebrik ediyorum. Bizim sinemada öğrendiklerimizi merak edenlere aktarmamızda da bizim için çok keyifli oluyor. Çünkü kendi deneyimlerimizi paylaşırken karşı taraftan yeni gelen sorular ile bizde yeni şeyler düşünüyoruz. Bu çok güzel karşılıklı bir süreç, öğretirken öğrenmek oluyor. Bu anlamda bende meraklıları, neler konuşacağımızı merak ediyorum” diye konuştu.
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