banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Özel vatandaşlar Ormanya Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti

Esenyurt Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlar ve ailelerine yönelik gezi düzenledi. Vatandaşlar, Kocaeli Ormanya Hayvanat Bahçesi’nde yapılan gezide aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdi.

İSTANBUL 27.05.2022, 12:09
Özel vatandaşlar Ormanya Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti

Esenyurt Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlar ve ailelerine yönelik gezi düzenledi. Vatandaşlar, Kocaeli Ormanya Hayvanat Bahçesi’nde yapılan gezide aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdi.

Özel gereksinimli vatandaşlara yönelik hizmetlerini gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, ilçedeki etkinliklerini sürdürüyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören engelli vatandaşlar ve aileleri, Kocaeli’nde bulunan Ormanya Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü. Gezi öncesinde mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, hayvanat bahçesinde gerçekleştirdikleri gezi ile deve kuşundan maymuna, farklı birçok hayvan ile keyifli bir bağ kurdu. Belediye araçlarıyla, konforları ve keyifleri gözetilerek ulaşımı sağlanan özel vatandaşlar ve aileleri, geçirdikleri eğlenceli günün ardından Esenyurt’a döndü.

Yorumlar (0)
24°
açık