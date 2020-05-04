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Otizmli Taha 14 gündür kayıp

İstanbul Küçükçekmece'de 20 Nisan'da kaybolan otizmli 18 yaşındaki Taha Yiğit'ten 14 gündür haber alınamıyor.

Otizmli Taha 14 gündür kayıp

İstanbul Küçükçekmece'de 20 Nisan'da kaybolan otizmli 18 yaşındaki Taha Yiğit'ten 14 gündür haber alınamıyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:27
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Otizmli Taha 14 gündür kayıp

İstanbul Küçükçekmece'de 20 Nisan'da babası Engin Yiğit ile dolaşırken koşarak uzaklaşan otizmli Taha Yiğit, gözden kayboldu.

Baba Engin Yiğit tüm aramalarına rağmen Taha'yı bulamayınca polise gitti. Polis kaybolan Taha için arama çalışması başlattı.

Polis, Taha'nın kaybolduğu günün akşamında Başakşehir'de bir lokantaya girdiği ve orada yemek yediğini işyerinin güvenlik kamerasından tespit etti.

Bir sonraki gün ise Arnavutköy'de bir şantiyenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Taha'nın şantiyenin önünden yürüyerek geçtiği görüldü.

ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA ARAMA YAPILDI

Polisi arayan bir vatandaşın Taha'yı Arnavutköy'de ormanlık alanda gördüğünü söylemesi üzerine polis, jandarma ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu.

Yoğun yağmura ve havanın kararmasına rağmen ekipler, ormanlık alanı aradı, ancak bir şey bulunamadı.

Son Güncelleme: 04.05.2020 15:39
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