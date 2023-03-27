Onikişubat Yaşam Merkezini geri dönüşüm malzemeleri süsledi

Ümraniye Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş Onikişubat’ta kurulan yaşam merkezi için ömrünü tamamlamış lastik ve varilleri depremzede çocuklarla birlikte rengarenk boyayarak saksıya dönüştürdü. Geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen saksılar, konteyner evlerin çevresine yerleştirildi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana çalışmalarına aralıksız devam eden Ümraniye Belediyesi, bu kez de ömrünü tamamlayan lastik ve varilleri geri dönüştürerek rengârenk saksılara çevirdi. Ümraniye Belediyesinden Geleneksel Akademi öğretmenleri ve öğrencileri, Kahramanmaraş Onikişubat’ta kurulan konteyner kentte depremzede çocuklarla birlikte lastik ve varilleri rengârenk boyarken renkli görüntüler de oluştu. Hayal gücünü kullanarak boyama yapan çocukların ortaya çıkardığı saksılar, tüm konteyner kenti süsledi.

Kendilerini daha iyi hissetmeleri için yapılan bir proje

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Geleneksel Akademi Üretim Atölye Şefi Sema Demiryuğuran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Depremzede çocuklarımızın travma durumundan çıkmaları ve sosyal hayata daha kolay adapte olmalarını sağlamak için burada çocuklarımızla birlikte geri dönüşüme kazandırılan lastik ve varilleri boyuyoruz. Depremzede kardeşlerimizin asli ihtiyaçlarının dışında konteyner kenti yuva sıcaklığında hissetmeleri için bahçe peyzajı olarak 65 adet kullanılmış araba lastiği ve 6 adet varili geri dönüşüme kazandırdık. Belediyemizin kullanım dışı kalmış lastik ve varillerini, 15 kişilik ekip çalışmasıyla kullanılabilir bahçe peyzaj materyallerine dönüştürdük. Depremzede çocuklarımız da hayal güçlerini kullanarak birbirinden güzel çiçekleri, lastik saksılara diktiler. Umarım bu etkinlik çocuklarımıza daha iyi hissettirmiştir" dedi.