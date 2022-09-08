Okulların açılmasıyla birlikte çocuk tiyatroları başlıyor

Okulların açılışıyla birlikte çocuk etkinliklerinde yeni dönem başlıyor. Haftasonu için ailelere keyifli bir alternatif sunmayı planlayan Akasya Kültür Sanat ve Akmerkez çocuk tiyatrosunda oyunlar çocuklarla buluşacak.

Kültür ve sanatın buluşma noktalarından biri olan Akasya Kültür Sanat, yetişkinler ve çocuklar için tiyatro oyunlarından konserlere, workshoplardan sergilere, oyunculuk atölyelerinden stand up gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Akasya Kültür Sanat’ta, okulların açılışı ile birlikte çocuklara özel yeni dönem etkinlikleri başlıyor. Çocuk tiyatrosu, 10 Eylül itibarıyla üst üste 3 hafta sonu saat 13.00’da başlayacak.

Programın ilk gününde ‘Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süpermarkette Karnaval’ oyunu minik ziyaretçilerle buluşurken, ikinci gününde “Köpekler Bale Yapmaz” oyunu oynanacak. Sonraki haftalarda ise “Gergedanlar Krep Yemez” ve “Ama Bu Balığın Parmakları Var” oyunları sahnelenecek.

Biletlerin passo.com.tr/tr/mekan/akasya-kultur-sanat-etkinlik-biletleri/587215 üzerinden temin edilebildiği açıklandı.

Program şöyle açıklandı:

10 Eylül - Süper Patates ve Kaçak Bezelye Süpermarkette Karnaval

11 Eylül - Köpekler Bale Yapmaz

17 & 18 Eylül - Gergedanlar Krep Yemez

24 & 25 Eylül - Ama Bu Balığın Parmakları Var

Öte yandan Akmerkez Üçgen Teras, 10-11 Eylül tarihlerinde çocuklara özel bir açık hava tiyatrosu ile hafta sonuna eğlence katmaya hazırlanıyor.

Lisanslı ürünleri, sihirli şekerlemeleri, atölye ve etkinlikleriyle büyük ilgi toplayan Sihirbaz Okulu iş birliğiyle gerçekleşecek çocuk tiyatrosunda çocuklara keyifli deneyim sunulacak. 10 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da “Köpekler Bale Yapmaz” oyunu oynanırken, 18.00’da “Sen de Sihirbaz Olabilirsin” adlı interaktif ve tiyatral gösteri çocuklar ile buluşacak. 11 Eylül Pazar günü ise saat 16:00’da ‘Süper Patates ve Kaçak Bezelye Tiyatrosu - Süpermarkette Karnaval’ oyununun ardından yine 18.00’da “Sen de Sihirbaz Olabilirsin” gösterisi bir kez daha çocukların beğenisine sunulacak.

Biletlerin passo.com.tr’den temin edilebildiği belirtildi.