Ödüllü İHA Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç’un mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan, ödüllü muhabir Ahmet Faruk Sarıkoç düzenlenen nikah töreninde hayatını Betül Ağaçhan ile birleştirdi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden ödüllü muhabir Ahmet Faruk Sarıkoç, dün akşam Küçükçekmece Beleyesi Nikah Salonunda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Ahmet Faruk Sarıkoç ve Betül Ağaçhan çiftinin nikah şahitliğini Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu yaptı.

Sarıkoç ve Ağaçhan çiftinin nikah törenine çiftin aileleri, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı Spor Haberleri Müdürü Mustafa Karagöl, İhlas Haber Ajansı İstanbul 2. Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, İhlas Haber Ajansı İstanbul 3. Bölge Müdürü Faruk Aydemir, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.