Nuri Pakdil’in unutulmaz eseri Başakşehir’de sahnelendi

Usta yazar Nuri Pakdil’in kaleme aldığı ilk tiyatro eseri “Umut”, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Mamak Belediyesi Tiyatro Topluluğu, sürprizlerle dolu oyunla Başakşehirli tiyatro severlerin beğenisini kazandı.

Kültür sanat sezonu etkinlikleriyle göz dolduran Başakşehir Belediyesi, her hafta birbirinden seçkin tiyatro oyunlarını sahneye taşıyor. Modern zamanın insanı kuşatan sorunları ve ideal insanın inşasına ilişkin tespitlerin yer aldığı “Umut” adlı oyun ilçe sakinleriyle buluşturuldu. Usta yazar Nuri Pakdil’in eserini sahneye taşıyan Mamak Belediyesi Tiyatro Topluluğu,Başakşehirli tiyatro severlerin beğenisini topladı. İnsanın kente ve doğaya ters düşüşünü ve kişilere yansıyan soyut taraflarını konu alan oyun, bir o kadar da sürprizlerle doluydu. Yönetmenliğini Kenan Olpak üstlendiği oyun ilgiyle izlendi. Aleyna Üstünol, Yusuf Cömert, Mert Burak Şentürk, Eren Maden, Burcu Kaya, Kenan Üstüner, Burak Denek, Yusuf Yıldız, Hürkan Doğan, İbrahim Öztürk ve Alper Gün’ün sahne performansı göz doldurdu.