Nikah salonlarında 02.02.2022 yoğunluğu

Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 02.02.2022 tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Yoğunluğun yaşandığı Bağcılar Belediyesi Nikah Salonu’nda ardı ardına 12 nikah kıyıldı.

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Bağcılar’da da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın etti. Bu sebeple Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda da yoğun bir gün yaşandı. 02.02.2022 günü evlenmek için günler öncesinden yerlerini ayıran çiftler, sevdikleriyle birlikte salona geldi. Nikah tarihlerine bir anlam katarak bugünü seçen 12 çift, “Evet” diyerek birlikte bir ömür mutluluk için ilk adımı attı.

"Böyle günler her zaman yakalanmıyor"

Bugün nikahı kıyılan çiftler arasında avukat Vahide Gamze Yücelen ile Emre Gençtürk de bulunuyor. Bu tarihin ortak kararla alındığını söyleyen Yücelen: “7 sene önce arkadaş aracılığıyla tanışmıştık. Evlenmek bugüne kısmet oldu. Bugün bizim için unutulmaz bir gün olsun istedik. Böyle günler her zaman her an yakalanmıyor. Biz de bugünü ölümsüzleştirmek ve nesiller boyunca böyle hatırlansın istedik” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bu özel günde beraberliklerini anlamlandırmak için imza atan çiftleri tebrik ederek bir ömür mutluluklar diledi.