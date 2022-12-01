MYP Lideri Yılmaz: “Parti kapatma konusunda odak olma yaklaşımı doğru değildir”

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Parti kapatma konusunda odak olma yaklaşımı doğru değildir. Bir siyasi partinin doğrudan teröre odak olması zaten beklenilemez. Siyasi partiler teröre ancak siyasi söylem ve kararlarla destek olabilirler ama odak olamazlar. Kısaca parti kapatamazsınız demenin bir başka şeklidir bu yaklaşım. Kabul edilebilir değildir” dedi.

MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, başkanlık sisteminin güçlendirilerek mutlaka devam etmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye koalisyon hükümetleri ile artık yönetilemez. Ülkenin ağır sorunları var. Bu sorunları parlamenter sisteme dönerek çözemezsiniz. Ortaya attığınız fikirleri sağlam ve kabul edilebilir mantıklı fikirler olmalı. Başkanlık sisteminin erkler ayrılığı; yani yasama, yürütme ve yargının bir birini denetleyen bağımsız bir yapıya kavuşturulması ve cumhurbaşkanı yetkilerinin bir kısmının meclise devredilmesi gerekiyor. Öte yandan merkezi yönetim ile mutlak üniter yapı bütünlüğü ilkelerinin anayasal güvence altına alınması gibi hususların düzenlenerek güçlendirilmesi ile bu sistem ülkemiz için ideal hale dönüştürülebilir. Çözüm geriye dönmek değildir” diye konuştu.

"7 yıl cumhurbaşkanı görev süresi olamaz"

Cumhurbaşkanının görev süresinin en fazla 4 yıl olması gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Türkiye’nin asker kökenli cumhurbaşkanları seçtiği dönemlerde tanınmış olan 7 yıllık süre gelişmiş demokrasiler adına akla mantığa sığacak bir süre değildir. Afrika ülkelerinde bile olmayan bu görev süresi tanımı yanlıştır. O günlerin şartlarına uygun olarak tarihte kalmıştır. Cumhurbaşkanını halk seçecekse bu en fazla 4 yılda bir olmalıdır. Ayrıca halkın seçeceği, halkın oyunu alarak seçilecek bir cumhurbaşkanının görev süresini iki dönem ile sınırlamak da doğru değildir. Halkoyu ile seçilen bir cumhurbaşkanına yetkiyi halk veriyorsa, memnuniyete bağlı olarak iki dönem de verir, üç dönem de verir; buraya bir sınırlandırma koymak doğru değil, bunlar yanlış yaklaşımlar. Türkiye’ye bir şey kazandırmaz” açıklamasında bulundu.

"Parti kapatma koşulu akla aykırıdır"

Muhalefetin teklif paketi içinde hazine yardımlarının oranlarının kabul edilebilir mantıklı bir yaklaşım olduğunu kaydeden Yılmaz, “Parti kapatma konusunda odak olma yaklaşımı doğru değildir. Bir siyasi partinin doğrudan teröre odak olması zaten beklenilemez. Bunu hangi mantıkla anayasaya koyabilirsiniz? Siyasi partiler teröre ancak siyasi söylem ve kararlarla destek olabilirler ama odak olamazlar. Dünyada emsali olmayan bir yaklaşımdır. Kısaca parti kapatamazsınız demenin bir başka şeklidir bu yaklaşım. Kabul edilebilir değildir” dedi.