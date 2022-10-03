MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Faiz indiriminin altı doldurulmalıdır”

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Eğer alan veren yoksa faiz indiriminin hiçbir anlamı yoktur. Sayın Erdoğan bu faiz indiriminin sadece bankaların işine yaradığını görmelidir. İndirilen faizlerle bankalar alışverişi hazine ile aralarında tutarak kendi karlarını kat be kat katlıyor ve maksimize ediyorlar. Bu yöntemin vatandaşa, iş yapanlara ve yatırımcılara hiçbir katkısı yok. Çünkü bankalar piyasalara ve firmalara kredi vermiyor. Sadece Hazine ile alışveriş yapıyor” dedi.

Vadelerin son derece kısa olduğunu kaydeden MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Firmalar fatura getir ya da çek getir kısa vadeli ödemelerini yap şeklinde sınırlandırılmamalıdır. Vadeler son derece kısadır. Çünkü çoğu firma kredi ile döndüğü için biten ama ödemesi gereken önceki kredi taksitleri ve diğer yöntemlerden doğan borç ödemeleri devam ediyor. Satışların düştüğü bu ortamda bu firmaların dönebilmesi ve yeni yatırım kararı alabilmesi ancak kaynak ihtiyacının karşılanmasına bağlıdır. Bankalar bu kaynakları kullandırmıyor ya da komik limit ve vadeye bağlıyor” açıklamasında bulundu.

Araç kredilerinde de aynı durumun yaşandığını ifade eden Yılmaz, “Hükümetin ’faizleri düşürüyoruz’ açıklamasının piyasada reel bir karşılığı olmadığı artık görülmelidir. Bunun nedeni de kredi musluklarını vatandaşa ve piyasaya vermek yerine açıklanan faizden daha fazlasına geriye tekrar Hazineye satan bankalardır. Hükümet kredi musluk yönünü piyasa yönlü değiştirmediği sürece faiz sıfır olsa da piyasalar açısından hiçbir kıymeti yoktur. Hükümete de piyasaların rahatlatılması açısından gereken halk desteği açısından herhangi bir katkısı olmayacaktır. Bu söylediklerimi Sayın Erdoğan dikkatle okumalı ve buna göre gerekli tedbir ve adımları mutlaka atmalıdır” şeklinde konuştu.