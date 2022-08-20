‘Mutluluğun sesi’ komşu ilçe Bağcılar’da

Radyo Başakşehir’in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, mutluluğun sesini bu hafta Bağcılar’a taşıdı. Medipol Mega Taksi Durağı’nın başkanı Uğur Özden, Onur Sakar’ın 10 sorusuna da doğru yanıt verdi.

‘Mutluluğun sesi’ Radyo Başakşehir, taksilerle İstanbul’u karış karış geziyor. Sevilen radyocu Onur Sakar, durak başkanlarına sorular soruyor; taksi şoförleri de yarışma sırasında kendi aralarında soruların doğru yanıtını arıyor.

Tüm soruları doğru yanıtladı

Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Bağcılar’da Medipol Mega Taksi Durağı’na konuk oldu. Durak başkanı Uğur Özden, keyifli sohbetin ardından Onur Sakar’ın sorularını yanıtladı. 10 sorunun tamamını doğru yanıtlayan Özden, Radyo Başakşehir’in taksicilerin sesini duyurmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.