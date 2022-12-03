Mustafa Sarıgül: "Engelliler Bakanlığı’nı kurmamız lazım"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Sancaktepe İlçe Başkanlığı açılışında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıgül, ”Türkiye Değişim Partisi olarak, iktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş Engelliler Bakanlığı kurmak olacak” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Sancaktepe İlçe Başkanlığı’nın açılışına katılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "Sancaktepe ilçemiz hayırlı ve uğurlu olsun. Engelliler bizim çocuklarımız, engelliler bizim kardeşlerimiz, engelliler bizim komşularımız ve dostlarımız. Yılda bir gün engellileri hatırlamak yetmez, yılın her günü engellileri hatırlamamız lazım ve onlara saygı duymamız lazım. Uygar toplumlar böyle davranır, medeni toplumlar böyle davranır. Allah korkusunu yaşayan toplumlar böyle davranır. Engeller için yapılacak en iyi şey, engelleri ortadan kaldırmak ve engellilere engel olmamak" ifadelerini kullandı.

“Engelliler Bakanlığı’nı kurmamız lazım”

12 milyon engelli vatandaş olduğunu söyleyen Mustafa Sarıgül, "Engellilerin sorunlarını bir genel müdürlükle çözemeyiz. Bütün siyasi partilere çağrım, mutlaka Engelliler Bakanlığı’nı kurmamız lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak, Gölge Engelliler Bakanlığı’nı kurduk. Önerimiz, mutlaka Engelliler Bakanlığı’nı kurmalıyız ve engellilerin sorunlarını çözmeliyiz” şeklinde konuştu.