Mustafa Aykın İlkokulu, Kitap Tanıtım Defilesi ve Kitap Bağış Kampanyası düzenledi

Kadıköy Mustafa Aykın İlkokulu 2-A Sınıf Öğretmeni Didem Uluğ Akça’nın organize ettiği Kitap Tanıtım Defilesi coşkuyla gerçekleşti.

Dünya Çocuk Kitapları Günü’nde öğrenciler tanıtmak istedikleri kitaplarını kahramanların kostümlerini giyerek, afişini tasarlayarak defilede yerlerini aldı. Programa katılan tüm öğrencilere teşekkür edilerek sertifikaları verildi.

Kadıköy Mustafa Aykın İlkokulu 2-A Sınıf Öğretmeni Didem Uluğ Akça düzenledikleri etkinlikle ilgili, “Okulumuz öğrencilerine yönelik olarak, Kütüphaneler Haftası kapsamında Kitap Tanıtım Defilesi düzenleyerek öğrencilerin katılımlarını sağladık. 2 Nisan Dünya Çocuk Kitapları Günü’nde öğrencilerimiz tanıtmak istedikleri kitaplarını kahramanların kostümlerini giyerek, afişini tasarlayarak defilede yerlerini aldılar. Etkinliğimize coşkuyla katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz. Katılımcı tüm öğrencilerimize sertifikalarını vererek bu güzel etkinliği ölümsüzleştirmiş olduk. Ayrıca eTwinning platformunda okulumuzdan üç sınıfla birlikte yürüttüğümüz Web2.0 Diary, Digital Workshop adlı projemiz kapsamında Nisan ayı faaliyet planına göre yardımlaşma değerini içeren bir çalışma yapmaktayız. Projemizin kurucu ortağı Konya Saraçoğlu TOKİ Mustafa Çetin İlkokuluna gönderilmek üzere öğrencilerimiz paylaşmak istedikleri kitaplarını getirdiler. Özenle kutulanan kitaplar kilometreler ötesindeki miniklere ışık olacaktır. Yardımlaşmanın tarifsiz hazzını yaşayan öğrenciler paylaşmanın kıymetini ve hediyeleşmenin önemini daha iyi kavradılar. Bana destek olan tüm proje ortaklarımıza ve velilerime sonsuz teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.