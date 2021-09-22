Musiki Cemiyeti’nden muhteşem dönüş

Pandemi nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan Bayrampaşa Belediyesi Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu, sezon açılışını görkemli bir programla gerçekleştirdi. Programda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Yeni dönemde bir dizi konser verecek olan Musiki Cemiyetimizi sanata kattığı katkılardan dolayı kutluyorum” dedi.

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle sahnelerden ve sanatseverlerden uzak kalan Bayrampaşa Belediyesi Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu, sezon açılışını görkemli bir programla gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Açılışa özel davetlilere mini bir konser veren Musiki Cemiyeti büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Başkan Atila Aydıner, “Sanatseverlerin aylardır özlemle beklediği Musiki Cemiyetimiz uzun bir aranın ardından nihayet sahnelere dönüyor. Sezon açılışını güzel bir programla gerçekleştirdik. Yeni dönemde bir dizi konser verecek olan Musiki Cemiyetimizi sanata kattığı katkılardan dolayı kutluyorum” dedi.