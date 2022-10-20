“Muhtarlar Günü” Maltepe’de kutlandı

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarları makamında kabul etti. Muhtarların talepleri dinlenirken açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “En büyük yardımcılarımız olan muhtarlarımızın, Muhtarlar Günü kutlu olsun” dedi.

Maltepe Belediyesi, 19 Ekim’de kutlanmaya başlanan Muhtarlar Günü’nü unutmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu, ilçede görev yapan muhtarları makamında kabul ederek talep, öneri ve sorunlarını dinledi. 2015 yılında Başbakanlık Genelgesi ile muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri oluşturmak amacıyla ilan edilen gün için düzenlenen program Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki resmi törenle başladı. Sonrasındaysa İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü muhtarlar ve beraberlerindeki bir ekiple ziyaret edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Katılımcı demokrasinin, sosyal demokrat halkçı bir yerel anlayışın olmazsa olmazı, en büyük yardımcılarımız olan muhtarlarımızın, Muhtarlar Günü kutlu olsun” dedi.