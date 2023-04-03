Muhtar Akşener ve İmamoğlu’nun katıldığı açılışta güvenliklerin müdahalesiyle karşılaştığını iddia etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Gaziosmanpaşa’da katıldığı stadyum açılışında protokole alınmayan Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Polat, protokol girişinde güvenliklerin müdahalesi ile karşılaştıklarını iddia ederek, tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma günü gerçekleşen İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı’nın açılış törenine katıldı. Törene davetli olan Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Polat, protokol tribününde muhtarlar için ayrılan özel bölüme giderken kendisine izin verilmediğini, arbede çıktığını iddia etti. Yaşanan olayla ilgili konuşan Muhtar Polat, “Biz dün stada girişimizde tribünden aşağıya indik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Meral Akşener hanımefendi sağ olsunlar geldiler. Biz onları karşılamak için sahaya indik ve karşıladık. Vatandaşlarımızı selamladılar, oradaki futbolcularımızla tokalaştılar. Ardından biz protokolün girişine geçtik. Başkanlarımız protokole çıktı. Bizim de protokolde Muhtarlıklar Müdürlüğünün ayarlamış olduğu kendimize ait yere çıkmak isteyince protokol giriş kapısında güvenliklerin müdahalesi ile karşılaştık. Kendilerine Muhtarlıklar Müdürlüğünden Hasret Şirin hanımefendinin bizim yerimizi ayırdığını ve koltuğumuzun boş olduğunu söylememize rağmen ’İçeride hiç yer yok, giremezsiniz; muhtarsanız muhtarsınız’ gibi ithamlara maruz kaldık. Oradaki güvenlik görevlilerine koruma polislerinin ağır müdahalesine maruz kaldık. Tabii medyaya yansıyan bazı görüntüler var. Bunların daha öncesi de var ve devamı da var. Biz tabii orada haklı olarak mücadelemizi verdik, vermeye devam edeceğiz. Biz gerekirse savcılığa suç duyurusunda da pazartesi günü itibarıyla bulunacağız. Ve bu olayın peşini bırakmayacağız. Bizim mahallemize sürülen bu lekeyi temizleyeceğiz inşallah. Sadece protokol tribününün dolu olduğunu söylediler. Ben de onlara şunu söyledim, ’Arkadaşım ben zaten buradaydım, yukarıda koltuğum boş ve hazırda. Yukarıdan aşağı indik.’ Başkanlarımızı, genel başkanımızı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı karşılamak için aşağı indiğimizi belirttik” dedi.