Modada vegan üretimiyle Türkiye’de ilk gerçekleştirildi

Kraliyet aileleri başta olmak üzere Arap ülkelerini ve Hollywood yıldızlarını giydiren ünlü moda tasarımcısı Sefa Ramazan Öztürk, Ramonder markasıyla yaptığı yüzde yüz vegan üretimleriyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Türkiye’de hiç yapılmayan ağaç kabuğu, elma kabuğu ve mantardan koleksiyon hazırlayan ünlü moda devi Öztürk, insan sağlığına zararı olmayan yüzde yüz vegan ürünleriyle hem Türkiye’de bir ilke imza atacak hem de dünya pazarlarına girecek. Türkiye’de moda sektöründe binlerce ürünler naylon ipliklerle üretiliyor. Doğada yüzyıllarca kalan bu ürünler hem insan sağlığını olumsuz etkiliyor hem de küresel ısınmaya neden oluyor. Ünlü moda devi Ramonder’in sahibi Sefa Ramazan Öztürk, bütün bu olumsuzlukların önüne geçmek ve yüzde yüz geri dönüşümü olan vegan ürünlerden dev bir koleksiyon hazırlıyor. Türkiye’de ilk defa vegan ürünler üreten Öztürk, ünlü oyuncu Can Yaman’ı da yüzde yüz vegan olarak giydirdiğini belirtti.

Öztürk, 2014 yılında moda sektörüne ilk adımı attığını, sektöre ilk olarak deri ve kürk üzerine yaptığı çalışmalarla giriş yaptığını belirterek, “Küresel ısınma ve gelişen etkenleri ele alarak tamamen yüzde yüz vegan üretimine başladık. Türkiye’de ilk defa biz üretimi yaptık. Şimdi koleksiyonlarımı geri dönüşümü olan ağaç kabuğu, mantar ve elma kabuğundan elde edilen malzemelerden üreterek hazırlıyoruz. Ramonder markası olarak doğaya faydalı ürünler yapmak için sıfır artık yüzde yüz geri dönüşümlü ürünler üreten bir politikaya geçtik” diye konuştu.

“12 Avrupa ülkesine patent başvurusunda bulunduk”

Ramonder markasının Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne üye olduğunu söyleyen Öztürk, başta Almanya olmak üzere 12 Avrupa ülkesinde patent başvurusunda bulunduklarını dile getirdi. Öztürk, Almanya patentini aldıklarını ifade ederek, “Bizim markamız dünyaya ürün satmış, dünyanın tanıdığı bir marka. Dünyaca ünlü starları, ağaç kabuğu, elma kabuğu ve mantardan oluşan özel tasarımlarla giydirdim. Türkiye’de de başta ünlü oyuncu Can Yaman olmak üzere birçok ünlü ismi giyindirdik. Can Yaman’ı da yüzde yüz vegan olarak giydirdik. Ünlü oyuncu Can Yaman ürününü çok sevdi ve hala da giymeye devam ediyor. Markamız, kraliyet aileleri, Arap ülkeleri, Hollywood yıldızları ve bütün üst sekment insanlara hitap ediyor. Marka politikası olarak yüzde yüz vegan ürünlerin yanında kişiye özel olarak da ürün üretiyoruz” dedi.