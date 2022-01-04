Modacı Dalmış bu yılın kış trendlerine uygun kombin önerilerinde bulundu

Modacı Abdulselam Dalmış, bu kışın trendlerine uygun kombin önerilerinde bulundu.

Kış modasına uygun 2022 yılının trenlerini açıklayan ünlü modacı Abdulselam dalmış, geniş paçaların bu sezon daha çok yer aldığını kaydetti. Dalmış, “Trençkotlar, bol pantolonlar ve oversize paltolar günlük kombinlerimizin ana ürünleri oluyor. Geçmiş yıllara dönüş yaşayan bol pantolonlar kendisini yaz aylarının sıcak günlerinden kış aylarına da getirmeyi başarıyor. Pandemi sürecinin çoğunlukla evde geçirilmesiyle eşofman rahatlığına alışmış olmanın verdiği hava pantolonlarda da devam ediyor. Ayrıca hangi tür ayakkabı ile kullanılırsa kullanılsın öne çıkması da onu bu konuma getiriyor. Oversize paltolarda aynı şekilde relaks hareketlerimizin ürünü olsa da vücudu tamamen sarıp sarmalaması da kombinler üzerinde bolca yer almasını etkiliyor. Aslında şık olmak denilince rahat olmaktan uzaklaşmak gibi bir algı olduğunu söylemeliyim. Oysa karşımıza çıkan pançolar, püsküllü etek ve elbiseler ve yine yazdan kışa geçiş yapmış olan floral desenler oldukça eşsiz olarak karşımıza çıkıyor. Etek ve elbiselerin üzerinde yerini alan koyu renk pançolar, ilk bakıldığında blazer ceket görünümü veriyor ve daha sonra kendisine belli eden tarzıyla ne olduğunu bizi şaşırtarak gösteriyor. Ceket elbiseler, boğazlı karmaşık desenli elbiseler, soft renkleri barındıran dekolteli elbiseler özel gün kombinlerinin vazgeçilmezleri oluyor. Bu yıl günlük seçimler için triko takımlar ile bol trençkotları ya da şişme montlarınızı ve spor ayakkabılarınızı kullanabilirsiniz. Peluş tulumlar ile spor ayakkabıları ya da çiçek desenli etekler ile büstiyerleri kullanabilirsiniz. Gece şıklığı için ise ceket elbiseler ile narin çizmeleri bir araya getirebilirsiniz. Ayrıca kovboy çizmeler ile eteklerinizi ve üzerine hoş süveterleri kombinleyebilirsiniz” dedi.