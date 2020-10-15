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Miniklere hayvan sevgisi dersinde sevindiren sürpriz

MİNİKLERE HAYVAN SEVGİSİ DERSİNDE SEVİNDİREN SÜRPRİZ

İSTANBUL 15.10.2020, 10:00
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Miniklere hayvan sevgisi dersinde sevindiren sürpriz

Ümraniye’de minik öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için Ümraniye Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından yapılan sürpriz, çocuklara farklı bir ders ortamı yaşattı. Çocuklar okulun bahçesinde işlenen derste veteriner hekimin yanında getirdiği minik kediyi hem muayene etme hem de sevme fırsatı buldu.

Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli personel, Ümraniye’de 3-5 yaş grubundaki minik öğrencilere eğitim veren Çakmak Minik Akademi’ye bir sürpriz yaptı. Anaokulunda derse giren Veteriner Hekim Sena Erkınay, çocuklara veterinerin görevi, hayvan bakımı ve hayvan sevgisi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Sena Erkınay dersin sonunda çocuklara bir de sürpriz yaparak yanında getirdiği yavru kediyi çocuklarla buluşturdu. Minikler yavru kediyi görünce büyük bir sevinç yaşadı. Tek tek veteriner hekimin yanına gelen çocuklar, kediyi önce muayene etti daha sonra da okşayarak sevdi. Aynı şekilde minik akademide bulunan bir tavşan da çocuklar tarafından veteriner hekimle birlikte muayene edildi. Çocukların hem hayvanlara ilgisi hem de sevinçleri görülmeye değerdi.

Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Veteriner Hekim Sena Erkınay; “Bugün buraya minik çocuklara hayvan sevgisini ve veteriner hekim kimdir onu anlatmaya geldik. Birlikte güzel vakit geçirdik. Çocuklar pırıl pırıl, her şeyi öğrenmeye çok açıklar şuan. O yüzden ne verirseniz alıyorlar. Şimdi hayvan sevgisi hakkında birlikte konuştuk. Onlar da hayvanları çok seviyorlar ve ilgililer. Bir parça daha sevgilerini arttırmış, hayvan haklarını korumuş olacaklar bu şekilde” dedi.

Bu ay 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle böyle bir uygulama yaptıklarını belirten anaokulu öğretmeni Gülsemin Çolak; “Bizde her ay bir meslek belirleyip çocuklara o mesleklerin tanıtımını yapıyoruz. Bu ay da hayvanları koruma günü olduğu için okulumuza bir tavşan almıştık. Hem tavşan bakımını öğrenmek için hem de veteriner hekimi tanıtmak için çocuklara böyle bir etkinlikte bulunduk” dedi.

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