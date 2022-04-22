Milletvekili Ağar: "Hiçbir genç hemşehrimiz iş için, aş için gurbete çıkmak zorunda kalmayacak"

Elazığ’da yaşayan öğrencileri TBMM’de düzenlenen iftar programında ağırlayan Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, "Sanayi, tarım kısaca diğer sektörlerde de yürüyen programlarımızla birlikte İnşallah pek de uzak olmayan bir vadede hiçbir genç hemşehrimiz iş için, aş için gurbete çıkmak zorunda kalmayacak, hiçbir Elazığlı ana baba evlat hasreti çekmeyecek" dedi.

Fırat Üniversitesi öğrencileri ve çeşitli yaş gruplarından 207 genç, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni’ne katılmak için Ankara’ya gitti. Programda, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Elazığ için gençliğe ve spora yönelik önemli yatırımlar yapılacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "2002 öncesi Elazığ’da sadece bir spor tesisi varken bu sayı 27’ye, bir yurt varken 7’ye, hiç gençlik merkezi yokken bu sayı da 2’ye çıktı. Bu protokolle gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak" dedi.

"Eksiksiz bir şehir olsun istiyoruz"

Elazığ heyeti, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki törenin ardından Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın TBMM’de düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Programda gençlerle sohbet eden Milletvekili Ağar, "Elazığ’ın geleceği için, Elazığ’a yapılacak yatırımlar için mübarek Ramazan gününde mesafeleri aşarak Ankara’ya gelen gençlerin, heyecan ve mutluluğu büyüyen, müreffeh, daha çok iş, daha çok aş üreten Elazığ’ın teminatıdır. Biz gençlerimizin doğdukları yerde doyabilecekleri bir ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Hepimizin gözbebeği Elazığ, kentsel yapılarıyla, sosyal donatılarıyla, Elazığ’da yaşayan tüm hemşehrilerimizin gurur duyacağı, eksiksiz bir şehir olsun istiyoruz. Bunu istiyoruz çünkü memleketimizin geleceği için, daha büyük, daha müreffeh Elazığ için bizim genç kardeşlerimize ihtiyacımız var. Biz size ortamı hazırlayacağız, sizler Elazığ’ımızda kendi geleceğinizi inşa edecek, kariyer planınızı memleketimizde yapacaksınız ki, Elazığ’ımız daha çok üretecek, daha müreffeh olacak, sosyal ve kültürel hayatı daha da canlanacak. Sanayi, tarım kısaca diğer sektörlerde de yürüyen programlarımızla birlikte inşallah pek de uzak olmayan bir vadede hiçbir genç hemşehrimiz iş için, aş için gurbete çıkmak zorunda kalmayacak, hiçbir Elazığlı ana baba evlat hasreti çekmeyecek" dedi.