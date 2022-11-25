MHP İstanbul İl Teşkilatı Basın Danışmanı Cengiz Akyıldız’ın öldürülmesine ilişkin davada keşif kararı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Teşkilatı Basın Danışmanı Cengiz Akyıldız’ın öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada, mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı Basın Danışmanı Cengiz Akyıldız, 26 Ocak 2014 tarihinde Esenyurt’ta öldürülmüştü. 10 sanıklı davada karar çıkmış, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, maktulü öldüren kişiye ilişkin işgal tarifleri, teşhisler, ifadeler arasında farklılık bulunması nedeniyle görüntüler üzerinde bilirkişi raporu alınmasını ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini kararında belirtmişti. Eylemleri sanıklar Sinan Arslan ile Abdullah Yılmaz’ın hangisinin gerçekleştirdiğinin, silahı kimin kullandığının tespit edilmesinin ve diğer sanıklar ile suça sürüklenen çocukların atılı eylemlere iştirak, irade ve durumlarının belirlenerek sonucuna göre bir kararı verilmesi gerektiğini belirten daire, mahkemenin kararını kısmi olarak onarken, eksikliklerin giderilmesi için verdiği kararı kısmen bozmuştu.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davaya tutuklu sanık Sinan Arslan ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Cengiz Akyıldız’ın eşi Özlem Akyıldız ile kız kardeşi Nermin Akyıldız hazır bulundu. Söz verilen sanık Sinan Arslan, "Olayla ilgim yok. Maktulü görmedim. Maktul kalabalıkta vurulmuştur. Ben vurmadım, ben suçsuzum. Ben maktulü kimin vurduğunu görmedim, kim vurduysa Allah belasını versin” dedi.

Mahkeme heyeti, eylemleri sanıklar Sinan Arslan ve Abdullah Yılmaz’ın hangisinin gerçekleştirdiğin, suç aleti olan silahı kimin kullandığının tespit edilmesi, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen sanık haricindeki diğer sanıklar ve suça sürüklenen çocuk pozisyonları hususunda rapor tanziminin istenmesi için İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarına görüntülerin incelenmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

Olay yerinde keşif kararı

Uzman bilirkişi huzurunda olay mahallinde 23 Aralık günü keşif yapılmasını kararlaştıran mahkeme, tutuklu sanık Sinan Arslan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Cengiz Akyıldız’ın ölümü üzerine başlatılan soruşturma hazırlanan iddianamede, 30 Mart’ta yapılan yerel seçimler öncesi MHP Esenyurt İlçe Örgütünün açılışını yaptığı seçim irtibat bürosunun, 26 Ocak 2014 tarihinde bazı çocukların taşlı saldırısına uğradığı belirtildi. 6’sı çocuk 10 kişinin "PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına hareket etmek"le suçlandığı iddianamede, çocuklar için Bakırköy 2. Çocuk Ağır Cezada, 4 yetişkin için de Bakırköy 15. Ağır Cezada dava açıldı.

Çocuklar O.K., B.A., C.B., B.Ö., F.P. ve V.K., "kasten adam öldürmeye iştirak", "kasten yaralama" ve "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından 39 yıla kadar; Sinan Arslan, Mehmet Arslan, Abdullah Yılmaz ve Emin Yılmaz, "kasten adam öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından müebbet ve 52 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, 6 çocuğun Cengiz Akyıldız’ın katıldığı seçim irtibat bürosunun açılışı sırasında MHP seçim otobüsüne taş atarak olayı başlattığı belirtildi. Olayın büyümesi ile bu çocukların ailelerinin de kavgaya karıştığı belirtilen iddianamede; taş, demir çubuk, testere, silahların kullanıldığı kavgada, Cengiz Akyıldız’ın aldığı kurşun yarası ile öldüğü hatırlatıldı.

İddianamede, kavgayı çıkaran çocuklarla 4 yetişkinin "PKK üyesi olmamakla birlikte örgüt adına hareket ettikleri" belirtildi.