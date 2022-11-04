Mesleki eğitime yönelik projeler artıyor

Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye genelinde gelişmesine ve nitelikli istihdama katkı sağlamak amacıyla CEVHER Hibe Programı hayata geçiriliyor. Programda başvurusu kabul edilen nitelikli mesleki eğitime yönelik projelere önemli mali kaynak sağlanacak.

Program ile mesleki ve teknik eğitimi zamanın ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmek amacıyla ülke çapında eğitim projelerine mali kaynak sağlanacak. Üniversiteler ve meslek liseleri gibi kamu eğitim kurumlarının değerlendirmeyi geçerek başarılı bulunan ve hibe almaya hak kazanan projeleri desteklenecek. Sanayi, iş dünyası, akademi ve mesleki eğitim arasında sinerji kurmayı hedefleyen program ile eğitimde geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin güç birliği yapılarak bugünden üretilmesi amaçlanıyor. Bu program ile birlikte CEV, ayrıca hibe yöntemi ile toplumsal gelişime katkı sağlayan sayılı sivil toplum örgütlerinden biri haline gelecek ve bu açıdan da sivil topluma önemli bir örnek oluşturacak.

Proje başvuruları bekleniyor

İlgili kamu eğitim kurumları “Bugünün ve Yarının İhtiyaçlarına Odaklı Geleceğin Meslekleri” temalı projeleriyle Türkiye’nin gelişim ve dönüşüm hikayesine ortak olmaya davet ediliyor. Başarılı bulunan projelere projede yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için hibe usulü ile mali destek sağlanacak. Projeleri yürütmek için rehberlik de sağlanacak programda, projeler başından sonuna kadar takip edilecek ve sonuçları değerlendirilecek.

Bu hibe projesiyle 34 yıldır eğitim ve gelişim alanında yürüttüğü faaliyetlere bir yenisinin daha eklendiğini ifade eden CEV Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, “Bugüne kadar meslek edindirme programları, veri bilimi, katmanlı üretim gibi yeni mesleklerin öğretilmesine yönelik kamu yararına programlar, burslar ve bağışlar ile binlerce kişinin hayatına dokunduk. Şimdi de bu etkiyi yaymak ve sürdürülebilir kılmak için mesleki eğitimde tüm ülkedeki iyi fikirleri destekleyecek, ‘cevher’lerin parlamasına katkı sunacağız” dedi.