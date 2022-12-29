Meserretçioğlu’ndan yeni yıl mesajı

Meserretçioğlu Yatırım Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu, 2023 yılına girerken yaptığı açıklamada, “Yeni yıla girişle birlikte tabii ki öncelikle tüm insanlık için barış diliyoruz” dedi.

Eşi Burcu Meserretçioğlu ile birlikte Nişantaşı’nda yeni yıl alışverişine çıkan Meserretçioğlu Yatırım Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Meserretçioğlu, yeni yıla ilişkin açıklamalarda bulundu. 2022 yılının çalkantılı bir yıl olarak geride kaldığını belirten Meserretçioğlu, “Hem küresel olarak hem de ülkemiz açısından baktığımızda insanların yaşadıklarına paralel olarak oluşan enerjileriyle gergin bir atmosferi soluduk. Sosyal yaşam açısından insanlığın bizim insan neslimizde oluşan ve her daim gelişen kültür ve medeniyetimizin dışında bir çizgiye evrilmeye çalıştırıldığı bir yıl oldu” dedi.

2022’de olumlu birçok konunun da yaşandığına dikkat çeken Meserretçioğlu, “Yeni yıla girişle birlikte tabii ki öncelikle tüm insanlık için barış diliyoruz. Bu minvalde arzumuz, hangi inanç yapısında olursa olsun var olan dünya gerçeğinin yani bu dünyanın egemen gücü olan insanoğlunun bu egemenliğini dostça, kardeşçe ve bir arada sürdürmesi olur. Ek bir not; eline bir şekilde güç geçen bazı küresel akılların evrensel bağlamda kabul görmesi mümkün olmayan idealleri için doğal akışın dışında dünyanın ayarlarıyla oynamasına da imkan tanınmaması doğru olur. Bu hepimiz için önemli bir konu” şeklinde konuştu.

Burcu Meserretçioğlu’da herkesin yeni yılını kutladığını belirterek, “Herkese sevgi, barış, anlayış ve sağlıklı bir yeni yıl diliyorum.” dedi.