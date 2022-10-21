Meserretçioğlu: "Galatasaray’a algı operasyonu yapılıyor"

Galatasaraylı işadamı Murathan Meserretçioğlu, son dönemde medyada Galatasaray’a karşı bir takım algı operasyonu yapıldığını belirterek, "Kapalı kapı ardı işlerden vazgeçin, ahlaklı bir rekabet sezonu yaşayalım, sahada hak eden kazansın. Hali hazırda dezenformasyon yasası da devreye girerken doğruya dönülmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in başlamasıyla birlikte çekişmeler de beraberinde geldi. Hakemler başta olmak üzere yoğun tartışmaların yaşandığı futbol dünyasında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak NEF Stadyumunda Kastamonuspor ile mücadele eden ve 7-0’lık skorla biten maç sonrasında Galatasaraylı iş adamı Murathan Meserretçioğlu kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

“Galatasaray’ı karıştırmak ve konsantrasyonunu bozmak için yoğun bir çalışma var"

Galatasaray’ın son dönemde bazı futbolcuların gideceği yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulunan Galatasaraylı işadamı Murathan Meserretçioğlu,“ Başkanımız Dursun Özbek, Başkan vekilimiz Erden Timur ve yönetim kurulumuzun üyeleri özellikle hakemler sebebiyle uğranan haksızlıklar hususu başta olmak üzere tüm konuları titizlikle takip ediyor ve gerekli girişimleri gerçekleştiriyor. Ancak hakemler dışında bir diğer konu var ki çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu sezon lig başladığından bu yana Galatasaray’a yönelik profesyonel anlamda bir algı operasyonu yapıldığını gözlemliyor ve düşünüyorum. Bu operasyon bir kısım medya ve sosyal medya alanlarında net olarak dikkat çekiyor. Galatasaray yönetiminin büyük fedakarlıklarla ve emeklerle Türkiye’ye getirdiği ve Galatasaray’a kazandırdığı dünya yıldızlarının hafta geçmiyor ki bir tanesinin ayrılmak istiyor haberi çıkmasın. Diğer taraftan bakıyorsunuz medyada her hafta bir Galatasaray oyuncusu futbolu bırakıyor. Onun yanında bazı çok değerli yönetici dostlarımızın eski bazı fotoğraf ve videoları kullanılarak, başına da yalan yanlış manşetler atılarak servis ediliyor. Sanki görünmeyen bir el bir tarafa gül diğer tarafa diken dağıtıyor. Galatasaray’ı karıştırmak ve huzursuzluk çıkarmak, konsantrasyonunu bozmak için görülüyor ki yoğun bir çalışma var” şeklinde konuştu.

“Sahada futbolu iyi oynayan, hak eden kazansın”

Meserretçioğlu, “ Bunları yaptıran her kim veya kimlerse buradan bugün açıkça uyarmak gerekiyor. Bu tür algı oyunlarının nerelerde nasıl yapıldığını iyi biliriz ama sahip olduğumuz ahlak, doğruluğa ve adalete dair bizlere aşılanan kültür ve terbiye temelinde bu tür yanlış işlere hiç girmeyiz. Gelin siz saha dışı, masa başı, kapalı kapı ardı işlerden vazgeçin, ahlaklı bir rekabet sezonu yaşayalım, sahada futbolu iyi oynayan, hak eden kazansın. Hali hazırda dezenformasyon yasası da devreye girerken doğruya dönülmesini ve başlarına boylarından büyük işler almamalarını tavsiye ediyorum. Türkiye bir hukuk devleti ve biliyorsunuz ki sonra bu işler ortaya çıkıyor ve herkes hak ettiği şekilde boyunun ölçüsünü mahkemelerde alıyor” diye konuştu.