Meral Akşener, “Anlat İstanbul” proje toplantısında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Anlat İstanbul” projesinin sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda konuştu.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından İstanbullu vatandaşların sorun ve sıkıntılarının belirlenmesi için 12 Şubat’ta başlatılan "Anlat İstanbul" projesi tamamlandı. Bugün saat 11.00’de İstanbul’da özel bir otelde düzenlenen toplantı ile şikayet konularının yüzdesel dağılımı açıklandı. Sonuçlara göre, yüzde 59 ekonomi, yüzde 9 sığınmacı, yüzde 8 belediye, yüzde 7 diğer, yüzde 6 eğitim ve okul, yüzde 4 uyuşturucu ve güvenlik, yüzde 4 ulaşım ve trafik olduğu görüldü. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Uyuşturucu kullanımındaki artışa dikkat çeken Akşener, bir ülkede uyuşturucunun ucuz olmasının görevlerin yerine getirilmemesinin bir sonucu olduğunu söyledi. Akşener, iki yıldır arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’deki bütün il ve ilçeleri tek tek gezerek çözüm odaklı projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

“Uçtan uca bir çalışma biçimimiz var”

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerini tek tek dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyleyen Meral Akşener, “İki buçuk yıldır arkadaşlarımla birlikte bir çalışma yapıyorum. Türkiye’deki bütün il ve ilçelerde esnaf esnaf, insan insan dolaşmak, orada öğrendiklerimizi genel merkezde bir çözüm odaklı çalışmayla somut çözümler haline getirmek. Böyle tarif edebileceğimiz uçtan uca bir çalışma biçimi” dedi.

“Bir ülkede uyuşturucu ucuz ise bilin ki her şey tatildir”

Yaptıkları ziyaretler ve gezilerde en çok dikkatlerini çeken sorunun uyuşturucu konusu olduğunu söyleyen Meral Akşener, “Uyuşturucu meselesinin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bir ülkede uyuşturucu ucuz ise bilin ki her şey tatildir. Bir ülkede uyuşturucu pahalı ise bilin ki görev yerine getirilmektedir. Her yerde annelerin şikayeti uyuşturucu. Demek ki bir yerlerde bir bozukluk var, düzeltilmesi gerekiyor” dedi.

(YEŞ-