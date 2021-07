Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) işbirliği ile düzenlenen Medya Akademisi eğitimleri sona erdi.

Moderatörlüğünü Sercan Türkyılmaz’ın yaptığı medya akademisine TRT Haber Müdürü Gülabi Eryaman ve Burak Öztürk konuk olarak katıldı. Gülabi Eryaman ‘Televizyon Haberciliği’ konulu eğitiminde, televizyon haberciliğinin günümüzde etkin olarak kullanılan insanların her alandan haberdar olmak istediği konular için takip ettikleri bir mecra olduğunu belirterek “Var olan her şey haberdir. Dün bilmediğimiz ama bugün öğrendiğimiz, insanların hakkında konuşacakları, okuyucunun okumak, izleyicinin izlemek istediği ve ona ilginç gelen her şey haberdir” dedi. Teknolojiden önceki dönemlerde insanların haber alma yöntemleri hakkında bilgi veren Gülabi Eryaman, ilk televizyon haberciliğinin İngiltere’de 1930’lu yıllarda bizde ise 1950’lerde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kurduğu televizyonla başladığını belirtti. Televizyon haberciliğinin yaş, cinsiyet gözetmeksizin her kesimden insanın rahatlıkla ulaştığı ve kendi inisiyatifleri ile istedikleri haberi tercih edebilecekleri bir mecra olduğunu belirten Gülabi Eryaman, “Bugün Türkiye’de ve dünyada çok sayıda haber kanalı var. Bunların işi haber yapmak, insanları durumlardan haberdar ederek bilgilendirmek. Bu yönüyle televizyon haberciliği halen etkin, gündem belirliyor ve kendi gücünü koruyor. Televizyon haberciliği takipçi sayısı ve güvenirliği en üst düzeylerde olan mecra” dedi. Gülabi Eryaman, gençlere ikinci bir dil öğrenmeleri, üniversite dışında ek dersler ile kendilerini geliştirmeleri, farklı haber mecralarını takip etmeleri ve dijital medyayı öğrenmeleri tavsiyesinde bulunarak eğitimini sonlandırdı.

“Basın danışmanı iletişim ile ilgili her alanla ilgilenir”

Eyüpsultan Belediyesi Basın Danışmanı Burak Öztürk ‘Basın Danışmanlığı’ konulu eğitiminde iş tanımını anlatarak başladı ve basın danışmanının iletişim ile ilgili her alanda ilgilendiğini söyleyerek rutin işleyiş hakkında bilgi verdi. Özel günlerde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ve belediyenin sosyal medya hesaplarında mesajlar yayınlandığını belirten Burak Öztürk, belediyenin haberler kaynakları, haberlerin hazırlanışları hakkında bilgi vererek haberlerin ajanslara ve basın kuruluşlarına servis edildiğini söyledi.

"Basın danışmanlığında en önemli nokta kriz yönetebilmek"

Basın mensuplarının iletişim bilgilerinin güncel tutulması gerektiğine vurgu yapan Burak Öztürk, “Basın danışmanı, basın ve temsil ettiği kurum arasında bağ görevi görüyor. Bu sebeple basın mensupları ile kurulan iletişim oldukça önemli. Ayrıca yerel yönetimlerde bazen krize dönüşebilecek durumlar gelişebiliyor. Bu anlamda basın danışmanlığında en önemli noktan kriz yönetebilmek” dedi. Yerel yönetimlerde gazetecilik konuları hakkında bilgi veren Burak Öztürk, basın alanındaki her iş kolunun oldukça yoğun olduğunu bu sebeple de fedakarca ve severek çalışmak gerektiğini, bazı durumlarda düzenlenen etkinlikler dolayısıyla özel günlerde de çalışıldığını söyledi. Belediyenin sosyal medya hesaplarında dil kullanımı hakkında bilgi veren Burak Öztürk, sosyal medyada yapılan paylaşımların içeriği ve etkin olarak kullanımını ele aldı.

“İşi severek yapmak önemli”

Basın danışmanlığında her kimin basın danışmanlığı yapılıyorsa o kişi ile yakın temas halinde olunması gerektiğini ifade eden Burak Öztürk, tecrübeli bir ekip ile aktif, konuya hakim ve risk alarak çalışılması gerektiğini belirtti. Burak Öztürk, “Bizim işimiz bilen için kolay, bilmeyen içinse zor, işi sevmeyen içinse çok daha zor bir iş. Belediyede ya da farklı bir kuruluşta da olsan eğer gazeteciysen gecen gündüzün olmuyor ama eğer iş severek yapılıyorsa zorlukların bir önemi kalmıyor” dedi.