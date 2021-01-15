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Mazlum Çimen ve Soner Olgun’dan müzik şöleni

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde, halk müziğinin usta ismi Mazlum Çimen’in sunuculuğunu üstlendiği “Mazlum Çimen’le Müzikli Sohbetler” programına ünlü müzisyen Soner Olgun konuk oldu. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki program, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın youtube kanalından canlı yayımlandı. Çimen, Soner Olgun’la sanat yaşamıyla ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

İSTANBUL 15.01.2021, 17:05
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Mazlum Çimen ve Soner Olgun’dan müzik şöleni

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde, halk müziğinin usta ismi Mazlum Çimen’in sunuculuğunu üstlendiği “Mazlum Çimen’le Müzikli Sohbetler” programına ünlü müzisyen Soner Olgun konuk oldu. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki program, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın youtube kanalından canlı yayımlandı. Çimen, Soner Olgun’la sanat yaşamıyla ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Olgun, ‘İyi Bayramlar’ sloganını anlattı

Sahnede “sürekli iyi bayramlar” diyen Olgun yayına da “İyi bayramlar. Ne bayramı diyenlere cevabım bu pandemi döneminde sırtımızı dayadık çalıya. Adımızı çıkardık deliye. İyi bayramlar dedik her gününüz bayram olsun diye. İyi bayramlar Türkiye.” diyerek başladı. Mazlum Çimen’in, “Soner Olgun denince herkesin aklına iyi bayramlar sloganı geliyor. Neden sahnede sürekli iyi bayramlar diyorsun” sorusunu Olgun, “İyi bayramlar Soner Olgun’un gençlik döneminden beri rasyonalizm rüzgarına karşı geliştirdiği bir protesto manifestonun başlangıcıdır. 40 yıldan fazla oluyor. Bundan çok memnunum. Yolda yürürken insanlar günaydın, iyi günler demiyorlar. İyi bayramlar diyorlar.” şeklinde yanıtladı. Olgun, dünyada kaybolan rengi getirecek en kolay unsurlardan birinin müzik diğerinin mizah olduğuna işaret etti.

Bilinmeyen yönleri

Şair, ozan, oyun yazarı, besteci, söz yazarı kimliğiyle tanınan Olgun, 13 yıl boyunca gazetecilik yaptığını da ifade ederek “Müzikal yaşamımdan önce hukuk fakültesinde okudum. Uğur Mumcu, Abdi İpekçiler gibi isimlerden etkilenerek öğrenciyken gazetecilik yapmaya başladım. Tamamen ekmek parası da bu konuyla ilgiliydi. Hukuku son yıl bıraktım. Turgut Özakman’ın öğrencisi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldum. 13 yıl boyunca muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar her alanda çalıştım.” diye konuştu.

“Letafet”i seslendirdi

1992 yılında sahne çalışmalarına başladığını ifade eden Olgun, “Profesyonel olarak 30 yıldır bilfiil hiç inmeden sahne aldım. Kovid-19 salgını nedeniyle ilk kez bu yılbaşında sahne almadım. Hiç alışık olmadığım bir yılbaşı yaşadım.” dedi. Olgun, yayında “Letafet” isimli eserini seslendirerek bu şarkının öyküsünü anlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldığı mekana Letafet isminin verildiğini ifade eden Olgun, “Bu şarkı on yıl önce yazdığım sahne oyununun ismidir. Bu şarkıda o oyunun şarkılarından biridir.” diye konuştu. Olgun, halk müziğinin sevilen eserlerini sazı eşliğinde güçlü yorumuyla seslendirdi. Yayında Mazlum Çimen, Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren şair Metin Altıok’un şiirinden bestelediği “Kuşlu Gazel” isimli eserine yer verdi. İki usta sanatçı yayını “Yalgızam” ismli Azeri türküsünü birlikte seslendirerek tamamladı.
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