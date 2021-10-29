banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Mavi sularda Cumhuriyet coşkusu

Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet’in 98’inci yılı nedeniyle Maltepe sahilinde yüzme yarışı düzenledi. 1923 metre mesafede kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen ve kıran kırana geçen yarışmada birinci olan Özen Sanem Diler ve Anıl Aydın’a ödüllerini Belediye Başkanı Ali Kılıç verdi.

İSTANBUL 29.10.2021, 16:02
Mavi sularda Cumhuriyet coşkusu

Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet’in 98’inci yılı nedeniyle Maltepe sahilinde yüzme yarışı düzenledi. 1923 metre mesafede kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen ve kıran kırana geçen yarışmada birinci olan Özen Sanem Diler ve Anıl Aydın’a ödüllerini Belediye Başkanı Ali Kılıç verdi.

Maltepe’de Cumhuriyet coşkusu sabahın erken saatlerinde başladı. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyetin 98’inci yılına özel yüzme yarışı düzenledi. 128 sporcunun katıldığı yarış, kıran kırana geçerken, çok sayıda Maltepeli de tezahüratlarla yarışanlara eşlik etti. Kadınlar kategorisinde 16.47’lik derecesiyle Özen Sanem Diler birinci, 22.12’lik derecesiyle Melisa Uluarslan ikinci ve 22.14’lük derecesiyle İrem Memişoğlu üçüncü oldu. Erkeklerde ise 15.48’lik derecesiyle Anıl Aydın birinci, 15.49’luk derecesiyle Evren Durak ikinci ve 16.04’lük derecesiyle Hakan Işıldar üçüncü oldu.

Cumhuriyet coşkusuna eşlik eden marşların da renk kattığı etkinlik sonrası birincilere kupa ve ödülleri Başkan Ali Kılıç tarafından verildi. Dereceye giren diğer isimlerin kupa ve ödüllerini de Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri takdim etti. Dereceye giremeyenler de günün anısına madalya ile ödüllendirildi.

Başkan Kılıç’tan 29 Ekim kutlaması

Oldukça heyecanlı geçen ve zaman zaman renkli anlara sahne olan etkinlikte konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük emaneti olan Cumhuriyetimizin 98.yıldönümünde böylesine anlamlı bir yüzme yarışında yarışmanız hepimizi çok mutlu etti. Bayramınızı kutluyorum. Sağ olun, var olun, inşallah daha güzel etkinliklerde yeniden bir arada oluruz” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3