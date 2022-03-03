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Mandala ve eski eşyalar sergisi Esenler’de açıldı

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin mandala eserlerinden oluşan “Benim Mandalam” özel sergisi ile nostaljik ürünlerden oluşan “Eski Eşyalar Sergisi” Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

İSTANBUL 03.03.2022, 18:40
Mandala ve eski eşyalar sergisi Esenler’de açıldı

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin mandala eserlerinden oluşan “Benim Mandalam” özel sergisi ile nostaljik ürünlerden oluşan “Eski Eşyalar Sergisi” Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Esenler Belediyesi, 7-13 yaş aralığındaki çocukların eserlerinden oluşan “Benim Mandalam” özel sergisi ile nostaljik ürünlerden oluşan Eski Eşyalar Sergisine ev sahipliği yaptı. 20 Mart’a kadar kapılarını açık tutacak mandala sergisinde 57 eser yer alıyor. Eski Eşyalardan Kurtulma Günü’nde antika ürünlerle ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarmak ve çocukların geçmişi tanımasını sağlamak amacıyla kapılarını açan “Eski Eşyalar Sergisi” ise bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek. Bu renkli sergide daktilodan tetrise, tüplü televizyondan ahizeli telefona kadar pek çok antika ürün bulunuyor.

“Sanat sadece duvarları süslemez”

Sergi açılışında konuşan Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, “Sanat sadece duvarları süslemek için değildir. İnsanın kendi yüreğini, içini, çevresini süslemesidir. Eğer çevrenizdeki insanlar sizden memnun değilse sanat gerçek anlamda işlev kazanmamış demektir. Temennim odur ki duvarları ve tuvalleri süslediğiniz gibi yüreğiniz de bu çocuksu naiflikle tertemiz olur, güzel kalır. Çünkü bu çirkinleşen dünyayı, kirlenen dünyayı güzelleştirecek olan bu çocuksu tarafımızdır. Bir kez daha tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklara sabretmeyi öğretiyor”

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) resim eğitmeni Gamze Kaya ise sergiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklar bu sergi için tasarımları ve boyamaları kendileri yaptılar. Sergimizde toplam 57 eser yer alıyor. Mandala, enerjiyi tutan kap anlamına geliyor. Manda; öz, enerji, la da kap demek. Mandala, Hindistan ve Tibet kökenli bir sanat. O dönemde mağaralarda yaşayan insanlar çember içinde dileklerini, isteklerini sembol ve şekillerle belirtirlermiş. Günümüze kadar da bir sanat dalı olarak gelmiş. Meditasyon aracı olarak da kullanılmış. Bizim Türk kültüründe mandala desenlerinin çinide, tezhipte, dantel motiflerinde, tekstil ürünlerinde ve cami kubbelerinde yansımalarını oldukça fazla görürüz. Çocuklara o motifleri kullanmaya yönelik de yardımcı olduk. Mandala çocuklara sabretmeyi öğretiyor. Ayrıca odaklanmayı arttırıcı ve zihni sakinleştirici bir özelliği de var. Hem büyükler hem küçükler için oldukça faydalı.”

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) resim eğitmeni Esma Koca Aydın da çocukların öğrendikleri tekniklerle eserler ortaya çıkardıklarını belirterek, “Çocuklar nokta, çizgi ve renk konusunda bilgi sahibi oldular. Bütün çizgi çeşitlerini öğrendiler. Bu karakalemde de onlara fayda sağlayacaktır” dedi.

“İlk defa eserim sergileniyor”

Sergide eseri yer alan 8 yaşındaki Hüsna Akdeniz, “Mandalayı yaparken çok keyif aldım. Severek çalıştım. İlk defa yaptım. Bundan sonra da yapmayı düşünüyorum” diye konuşurken 7 yaşındaki Nefes Gönder ise “İlk defa bir sergide eserim yer alıyor. Çok mutluyum. Büyünce savcı olmak istiyorum ama bu çalışmaları da yapmaya devam etmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bir yıldır ESEV’E geliyorum. Resim çizmeyi çok sevdiğim için burada olmaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.

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