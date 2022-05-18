Maltepe’nin dört bir yanında bakım mesaisi

Maltepe’de yeşil alanları daha sağlıklı ve konforlu hale getirmek için mesaisine devam eden Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak yapılıyor.

Ekipler, yol kenarlarında ve tüm yeşil sosyal alanlardaki otları biçiyor. Vatandaşlara konforlu alanlar sunmak adına titizlikle çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayı boyunca vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerden dolayı Cevizli Mahallesi genelinde çalışmalara ağırlık verirken, Altayçeşme Mahallesi, Feyzullah Mahallesi, Çınar Mahallesi, Zümrütevler Mahallesi, Gülsuyu ve İdealtepe Stadı çevresinde yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirdiği tırpan ve ot biçme çalışmalarıyla alanı tertemiz bir görüntüye kavuşturdu.