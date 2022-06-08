Maltepeli kadınlardan ‘Paletten Tuvale Yolculuk’

Maltepe Kaymakamlığı Maltepe Halk Eğitim Merkezi’nin “Paletten Tuvale Yolculuk” isimli yıl sonu resim sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Sergide Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde, Maltepe Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinin yönetiminde eğitim alan kursiyerlerin eserleri sergilendi.

Serginin açılışına Maltepeli sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki kurdele keserek açılışı gerçekleştirdikten sonra sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehriban Çelebi tarafından halk eğitim merkezi öğretmenlerine plaket takdim edildi. Sergide kursiyerlerin üç boyutlu şekillendirme, yağlı boya, sulu boya, karakalem tekniğiyle hazırladığı manzara, portre ve natürmort çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 13 Haziran’a dek Galeri Maltepe’de ziyaretçilerini ağırlayacak.