Maltepeli kadınlardan ‘Adalar’a çıkarma

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Adalar’a düzenlediği tekne turuna çok sayıda kadın katıldı.

Maltepe Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Maltepeli kadınlara yönelik Adalar turu gerçekleştirdi. Canlı müzikle birlikte yemek servisinin de yapıldığı etkinlik 4.5 saat sürdü. Bachata Show, Bachata workshop gibi dans etkinliklerinin gerçekleştirildiği programda kardiofolok, ritim ve koordinasyon becerisi gibi sportif hareketler de turu renklendiren etkinlikler oldu. Etkinlikte Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Konak da bağlaması ve söylediği türkülerle geziye renk kattı.

“Kız çocuklarınızı okutunuz”

Etkinliğe katılıp kadınların mutluluğuna eşlik eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptığı konuşmada, “Hepinize hoş geldiniz, diyorum, iyi ki varsınız, iyi ki Maltepe’desiniz. Daha güzel çalışmalara birlikte imza atacağız. Çünkü benim için, bunu samimiyetle söylüyorum, kadın sözde değil özde kutsaldır. Sizin büyük bir şansınız var, annenizlesiniz ama annem beni küçükken bıraktı, kocasıyla, yani babamla Almanya’ya gitti. Çok küçük yaşta babaannemin yanında kaldım. Babaannem yiğit bir Anadolu kadınıydı. Tabancası vardı, ata binerdi. Ben de onun yanında kalırdım, her akşam bana hayat dersi anlatırdı. Benim için mübarek bir kadındı. Ben de onun anılarından derlediğim notlarımı geçen yıl bir kitaba dönüştürdüm, geçen sene bugün, 8 Mart’ta çıkardım. Herkesin benim için babaannem kadar kutsal bir değeri var. Siz çocuklarınıza yatırım yapacaksınız. Bir araştırmaya göre ilkokul ve ortaokul kadınlarına yüzde 10-15, lisede yüzde 25, üniversitelerde yüzde 64 iş bulma oranı var. Birileri aman kızlar evde kalsın diyor. Onlara aldırış etmeyin, birilerine kul olmayın. Ne diyor Hacı Bektaş Veli, ‘ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.’ Kız çocuklarına en az erkekler kadar değer verip onları okutun. İnşallah en kötü gününüz böyle olsun. Yeter ki gülün, yeter ki halay çekin, yeter ki horon tepin, çünkü başka Türkiye yok” ifadelerinde bulundu.

Kadınlarla birlikte fotoğraf çektiren Başkan Ali Kılıç, daha sonra savaşlar ve kadın cinayetleri yaşanmasın diyerek güvercin uçurdu.

İlk kadın kaptana plaket

Etkinlikte Türkiye’nin İstanbul Boğazı’nda kaptanlık yapan ilk kadını olan Mine Kilci’ye plaket verildi.