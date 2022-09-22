Maltepeli kadınlar için kurs vakti

Maltepe Belediyesi’nin kadına danışma merkezlerinde, 2022-2023 eğitim dönemi düzenlenecek kurslarla başlıyor. 8 merkezde düzenlenecek ve el örgüsünden işaret diline, okuma-yazmadan pilatese, enstrüman kurslarından stilistliğe ve takı yapımına kadar birçok kurs kadınları bekliyor.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı kadın danışma merkezleri, 2022-2023 yılında da dopdolu kurslarla Maltepeli kadınların hizmetinde olacak. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nün usta öğreticileri eşliğinde meslek edindirme, genel kültür, sosyo-psikolojik destek, bireysel gelişim ve meslek edindirme gibi alanlarda verilecek kurslarla kadınlara destek olunacak.

8 merkezde düzenlenecek kursların içerikleri ise şöyle, Altın Yıllar Yaşam Merkezi: El örgüsü, resim dersi, Başıbüyük Kadın Danışma Merkezi: Dikiş-giyim kursu, diksiyon kursu, el nakışı, el örgüsü, iğne oyası, işaret dili, kuaförlük (öz bakım), makrome, okuma-yazma ve pilates ya da savunma sporu, Esenkent Kadın Danışma Merkezi: Dikiş-giyim kursu, el nakışı, el örgüsü, iğne oyası, makrome, okuma-yazma, Fındıklı Kadın Danışma Merkezi: Amigurumi (oyuncak yapma sanatı), bağlama kursu, el örgüsü, diksiyon kursu, dikiş-giyim kursu, kuaförlük (öz bakım), mefruşat, savunma sporu, okuma-yazma, işaret dili, iğne oyası, Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi: Dikiş-giyim kursu, iğne oyası, mefruşat, spor (pilates), stilistlik, okuma-yazma, Küçükyalı Kadın Danışma Merkezi: El örgüsü, işaret dili, iğne oyası, okuma-yazma, takı kursu, Üreten Engelliler Merkezi: Dekoratif ahşap süsleme, ev tekstil ürünleri hazırlama, geleneksel el nakışları, keçe yapımı, Cevizli Kadın Danışma Merkezi: İğne oyası, okuma-yazma, biçki dikiş.