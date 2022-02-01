Maltepeli çocukların buz pateni keyfi

Maltepe Belediyesi, ilçedeki çocukları İBB Silivri Buz Pisti’ne götürdü. İkişerli gruplar halinde 1 saatlik paten keyfi yaşayan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü çocuklar için düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Maltepeli 70 çocuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Silivri’deki buz pistine götürüldü. Burada ikişerli gruplar halinde 1 saatlik buz pateni keyfi yaşayan çocuklara antrenörler eşliğinde temel ve teorik eğitim verildi. Buz pisti üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimden oldukça memnun olan çocukların yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi. Çocuklar belediyeye ve Başkan Ali Kılıç’a teşekkür etti.