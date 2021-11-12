Maltepeli çocuklara ara tatilde sürpriz etkinlik

Maltepe Belediyesi, Maltepeli öğrencileri 15-19 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek birinci dönem ara tatilinde, “Ara Tatil Çocuk Tiyatroları Şenliği” ile buluşturacak. 15-21 Kasım tarihlerinde ücretsiz düzenlenecek şenlikte her gün farklı bir tiyatro oyunu sahnelenecek. Şenlik perdelerini 15 Kasım’da saat 13.00’da Halit Karaata’nın yazdığı, Dramatik Sahne’nin, “Eğlence Dünyası” isimli oyunuyla açacak.

Tiyatro Mie, “Oyuncu Köpek Mie” isimli oyunuyla gerçek bir köpek öyküsünü, bir köpekle insanın inanılmaz buluşmasını anlatan oyunu sahneleyecek. Tiyatro Şart, Emre Özmen’in yazıp yönettiği “Korkak Kraker”, Tiyatro Yeniden, Dersu Yavuz Altun’un yazıp yönettiği “En Güçlü Kim” isimli oyunlarıyla minik izleyicilerin karşısına çıkacak. Mavi Balon Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu “Ganço ile Dee Dee”, Mavi Kumpanya, sevilen çizgi film kahramanı Mickey Mouse’un sahne alacağı “Mickey Mouse Pek Haylaz” isimli oyunun gösterimini gerçekleştirecek. Şenlik 21 Kasım Pazar günü Tiyatro Alkış’ın, “Alican’ın Oyun Bahçesi” isimli oyununun gösterimiyle sona erecek. Oktay Şenol ve Bülent Aksu’nun yazdığı oyunda kukla gösterimi yapılacak.

Tiyatro oyunlarının gün ve saatleri ise şu şekilde:

15 Kasım Pazartesi: Dramatik Tiyatro- “Eğlence Dünyası”

16 Kasım Salı: Tiyatro Mie- “Oyuncu Köpek Mie”

17 Kasım Çarşamba: Tiyatro Şart- “Korkak Kraker”

18 Kasım Perşembe: Tiyatro Yeniden- “En Güçlü Kim?”

19 Kasım Cuma: Mavi Balon Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu- “Ganço ile Dee De”

20 Kasım Cumartesi: Mavi Kumpanya- “Mickey Mouse Pek Haylaz”

21 Kasım Pazar: Tiyatro Alkış- “Alican’ın Oyun Bahçesi”