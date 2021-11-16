Maltepe’e çocukların ara tatilde tiyatro keyfi ikinci gününde

Maltepe Belediyesi’nce düzenlenen “Ara Tatil Çocuk Tiyatroları Şenliği”nin ikinci gününde Tiyatro Mie, “Oyuncu Köpek Mie” isimli oyunuyla sahne aldı. Oyunda gerçek bir köpek öyküsü, bir köpekle insanın buluşmasına yer verildi. Salim Dörtcan’ın yazıp yönettiği oyunda Mie isimli Border Collie cinsi köpek, Buket Bulut ve Salim Dörtcan sahne aldı. Mie’nin oyunculuk yeteneği minik izleyicilerin beğenisini topladı. Oyunda parkta yürüyüş yaparken dinlenmek için mola veren Dodo isimli kişinin, Mie isimli kaybolmuş köpekle karşılaşma öyküsü sahnelendi. Dodo’nun Mie’nin sahibini bulup onu kötülüklerden korumaya karar vermesiyle birlikte yaşadıkları macerayı minikler ilgiyle izledi. Şenlik kapsamında 17 Kasım Çarşamba günü Tiyatro Şart “Korkak Kraker” isimli oyunun gösterimini gerçekleştirecek.