Maltepe’de yabancı uyruklu 2 bisiklet hırsızı tutuklandı

Maltepe’de emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 9 ayrı bisiklet hırsızlığı suçundan aranan yabancı uyruklu 2 şahıs yakalanarak ceza evine yollandı. Öte yandan şahısların yakalandığı yer çevresinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada 3,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bisiklet hırsızlığı suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu A.D. (54) ve G.J. (54) isimli şahısların farklı tarihlerde 9 ayrı bisiklet hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar 6 Temmuz tarihinde Maltepe ilçesi Küçükyalı Bağdat Caddesi üzerindeki metruk bir bina içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Öte yandan polis ekiplerinin şüpheli şahısların yakalandığı yer çevresinde gerçekleştirdiği aramalar sonucunda 3,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.