Maltepe’de sanat sokağa taşındı, festival başladı

Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Sokak Festivali başladı. İlçedeki 18 mahallede düzenlenen etkinliklerle Maltepe Belediyesi pandemi sürecinden etkilenen sanatçılara destek oluyor.

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Sokak Festivali”, Altıntepe ve Fındıklı mahallelerindeki etkinliklerle başladı. Pandemi sürecinden en çok etkilenen meslek dallarından biri olan sanatçılara destek verilen festival ilçe sakinlerinden büyük ilgi gördü. Festival Altıntepe Mahallesi Şehit Anneleri Parkı’nda ve

Fındıklı’da harflerin büyüsü

Fındıklı Mahallesi Işık Sokak Parkı’nda Osman Kartaler’in “Harflerin Büyüsü” isimli açık hava sergisinin açılışıyla başladı. Sergide Cemal Süreya, Turgut Uyar, İlhan Berk, Edip Cansever’in de aralarında bulunduğu Cumhuriyet dönemine damga vuran birçok usta şairin şiirleri ve sözleri, kaligrafi sanatıyla buluşarak ziyaretçilere sunuldu.

Sokakta dans ve zumba!

Eğitmenler eşliğinde dünyanın en yaygın fitness programlarından zumba yapıldı. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar müziğin ve dansın ritmiyle sporu barındıran zumbayla eğlenceli vakit geçirdi. Toprak Sahne oyuncuları çorap kukla ve eğlenceli oyunlar atölyesi, tahta bacak gösterileri, yüz boyama ve balon katlama etkinlikleriyle çocuklara renkli anlar yaşattı. Sanatçı Özgün Aytar’ın pandomim gösterisi miniklerin beğenisini topladı.

Altıntepe’de opera ve caz

Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV), Altıntepe’de opera ve caz konseriyle sahne aldı. Soprano Şeniz Erdinç, tenor Berk Özbek, piyanoda Terane Abbaszade eşliğinde opera, operet ve müzikallerden sevilen arya ve düetleri seslendirdi. Altıntepe sakinleri benzersiz tınılar ve renkli sahne performansıyla keyifli vakit geçirdi. Fındıklı Mahallesi sakinleri için düzenlenen “Karadeniz Müzikleri” konserinde Türkiye’nin ilk kadın tulum sanatçısı Filiz İlkay Balta sahne aldı. Balta güçlü sesi ve yorumuyla Karadeniz’in ve Anadolu’nun ezgi zenginliklerini müzikseverlere sundu. Festival kapsamında bugün Küçükyalı Kemal Sunal Parkı’nda “Alaturka caz”, Aydınevler Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda “Karadeniz Müzikleri” konseri gerçekleşecek.