Maltepe’de park ve bahçelere son dokunuşlar yapılıyor

2021 yılının son günlerini yaşarken Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Aralık ayının 3. haftası faaliyetlerini paylaşan Park ve Bahçeler Müdürlüğü rutin uygulamalarının yanı sıra hizmette kusursuzluğu yakalamak için Maltepelilerin taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 10–16 Aralık tarihleri arasında haftalık çalışmaları arasında mevsimlik çiçek dikimi, ağaç budama ve ağaç kesimi, park ekipmanları değişimi, tadilat, tamirat ve imalat işlemleri yapılırken, sulama sistemleri bakım ve onarımı yanı sıra aydınlatma sistemleri bakım ve onarımı tamamlandı.

Maltepe genelinde 210 adet park ve yeşil alan ve 38 adet havuzun tüm tamir bakım ve imalat sorumluluğu Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olan 7’den 70’e tüm Maltepelilerin dinlenirken huzur bulduğu nefes alanları olan park ve yeşil alanların, havuzların ve bu bölgelerde bulunan aydınlatma sistemlerinin tamir, bakım ve imalatla ilgili olan tüm gereksinimleri haftalık çalışma programında tamamlandı.