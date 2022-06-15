Maltepe’de opera öğrencilerinden halk türküleri konseri

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı’nın “İlke Karcılıoğlu’nun Vokal Eserleri” isimli konserine ev sahipliği yaptı.

Batuğhan Uzgören’in piyanosuyla sahne aldığı konser solist Eda Aslan’ın, flütte Damla Bulan’ın eşlik ettiği Türk şiirinin büyük ustası Orhan Veli Kanık’ın “Üstüne” isimli şiirini seslendirmesiyle başladı. Berfin Ayna şair- yazar Murathan Mungan’ın, Buse Çalış Ümit Yaşar Oğuzcan’ın, Duhan Ferhan Küçük Cemal Süreya’nın, Nergis Boran Nâzım Hikmet’in, Ruşencan İsagiller Ceyhun Atuf Kansu, Emre Erserin Ahmet Telli’nin şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi. Talip Savranbaşı “Karahisar Kalesi”, Deniz Nas “Adalar’dan Çıktım Yayan”, Vedat Sezer “Bülbülüm Altın Kafeste” isimli halk türkülerini müzikseverlerle paylaştı. Prof. Dr. Şebnem Ünal, yorumladığı “Semeni”isimli Azeri türküsü ile müzikseverlerin alkışlarını topladı. Eserleri Almanya, Cezayir, Fransa, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede seslendirilen İÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü Öğretim Üyesi İlke Karcılıoğlu “Konserin düzenlenmesine katkı sunan Maltepe Belediyesi’ne, bu gecenin gerçekleşmesinin asıl mimarı olan sahnede sesleriyle, yorumlarıyla müziğime can veren öğrencilerime teşekkür ederim. Müzikle, sevgiyle ve aşkla” diye konuştu.