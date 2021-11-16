Maltepe’de okullarda dezenfeksiyon seferberliği başladı

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, okulların ara tatile girmesiyle birlikte ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında halk sağlığını korumak amacıyla dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerince, mevsim şartları nedeniyle birçok viral ve mikrobiyal enfeksiyonun görülme sıklığının artması nedeniyle özellikle insanların toplu bulunduğu mekânlarda enfeksiyonların yayılmasının kolaylaştığına dikkat çekildi. Ekiplerce, Maltepeli öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını korumak için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları, 15-19 Kasım tarihleri arasında devam edecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü’yle irtibata geçecek kamu idarelerinin ilaçlama ve dezenfeksiyon talepleri önümüzdeki günlerde de karşılanmaya devam edecek.